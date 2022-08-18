نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للموظفين والمتقاعدين التأمينات تزف خبر سار باعادة صرف راتب المتقاعد المتوفي للورثة والتعويضات بالمملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتسال الكثير من المواطنين مستحقي المعاشات وراتب التقاعد عن التاكد من الخبر السار باعادة صرف راتب التقاعد للمتوفى للورثة والتعويضات للمستحقين من الورثة فى كافة انحاء المملكة وسوف نوضح كل ذلك بالتفصيل بالمقال، حيث أعلنت عنه المؤسسة، فتمثل في تأكيد المؤسسة على أنها قررت احتساب الإجازات الرسمية ورصيد الإجازات السنوي ضمن خدمة الموظف في أنظمة التقاعد والتأمينات، الأمر الذي يصب في مصلحة المتقاعدين والموظفين عند بلوغهم السن القانونية، تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء، بإضافة وتعديل بعض مواد أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع، حيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بالرد على عدد من استفسارات وتساؤلات المواطنين والمشتركين وعملاء التقاعد في كافة أنحاء المملكة، لاسيما فيما يتعلق بصرف مستحقات التقاعد، وكيفية صرفها للمستحقين من الورثة في حالة وفاة صاحب المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى التعويضات اللازمة، مع إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيًا بجانب إصدار شهادة بمقدار المعاش، وتعديل بيانات القائم بالصرف، وصرف مستحقات الدفعة الواحدة،وأكدت أنه أصبح بإمكان الورثة إلكترونيًا ودون الحاجة للذهاب إلى المقرات، من إعادة صرف المعاش للمستفيدين، مع إمكانية تقديم طلب التزام بنكي واصدار شهادة الالتزام، وإلغاء الالتزام البنكي، بالإضافة إلى صرف مستحقات أفراد العائلة والتعويضات كاملة، وإضافة وتعديل وريث، وإصدار شهادة بمقدار المعاش للورثة.
مواعيد نزول رواتب التأمينات الاجتماعية:
أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن موعد نزول الرواتب في موعدها الرسمي ومن خلال هذا المقال نوضح موعد نزول هذه الرواتب فقد تم تحديد موعد نزل راتب التأمينات الاجتماعية وفقاً للتقويم الميلادي لشهر يوليو في يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2022، الموافق 1 ذو الحجة 1444 في التقويم الهجري، ويوافق موعد صرف الراتب لهذا الشهر في يوم الاثنين الموافق 1 من شهر أغسطس، ويوافق موعد نزول وصرف الراتب في الشهر المقبل في اليوم الموافق الخميس الموافق 1 من شهر سبتمبر.
كيفية تقديم طلب الخدمة لاعادة صرف راتب التقاعد المتوفي للورثة:
- ادخل على رابط موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول.
- ثم تقوم بملء وكتابة وتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة في النموذج مثل نوع المستخدم والطلب.
- ثم تقوم بتسجيل الإسم الثلاثي وكتابة نوع الهوية ورقمها.
- ثم عليك بتسجيل رقم الجوال الشخصي الخاص بك.
خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- ادخل على رابط الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ثم تختار المنشأة التي ترغب بالتسجيل فيها.
- ثم عليك بالدخول على قائمة الخدمات الخاصة بالمشتركين، ثم اضغط على تسجيل مشترك.
- أن يقوم الشخص المستفيد بتحديد فئة المشترك، سعودي، أو القبائل النازحة، وافد خاص، خليجي.
- ثم عليك بإدخال رقم الهوية الوطنية، ثم كتابة تاريخ الميلاد من يوم وشهر وسنة.
- الضغط على أيقونة تحقق.
- ضرورة إدخال وكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة التي تتمثل في: المؤهل العلمي، التخصص، رقم الجوال، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد العنوان الوطني، البريدي، والعنوان في الخارج.
- الضغط على أيقونة حفظ، ثم متابعة.
- ضرورة القيام بتسجيل رقم الاشتراك، ثم الرقم الوظيفي.
- ثم عليك بتحديد نوع العمل سواء دوام كامل، أو جزئي، أو عمل عن بعد.
- ثم عليك بقراءة الإقرار جيداً، ثم انقر على حفظ ومتابعة.
- ثم تقوم بادخال البيانات المطلوبة، نوع العقد، المدة الزمنية، تحديد أيام العمل بالأسبوع، عدد ساعات العمل اليومية، المسمى الوظيفي، العطلة السنوية.
- ثم تقوم بكتابة رقم الآيبان الخاصة بالبنك، ثم الاطلاع على بنود العقد بالكامل، كما يمكنك إضافة بنود اختيارية بالضغط على زر إضافة.
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