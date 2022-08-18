نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1444هـ ومعلومات هامة عند التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الأشخاص يريدون معرفة نتائجهم، خاصة وأن إدارة الاستقبال المركزية بوزارة الداخلية السعودية أعلنت نتائج قبول الحراس الدبلوماسيين في رتب جندي وعريف ورقيب، حيث يمكنك الحصول على نتائج دخولك الأول في القوات المسلحة واستكمال باقي طلباتك لهذه المناصب المعلنة منذ بعض الوقت للرجال من قبل القوات الخاصة الدبلوماسية والأمنية السعودية، والتي جاءت وفق معايير وضوابط هامة أعلنت عنها الجهة المسؤولة في وزارة الداخلية.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1444

يمكنك التحقق من نتائج قبول المساعدة الدبلوماسية باتباع الخطوات التالية:

أولاً، انتقل إلى موقع منصة أبشر.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ثم حدد الاستعلام “النتائج الدبلوماسية والأمنية” من القائمة.

ثم أدخل رقم التعريف والبيانات المطلوبة.

ثم انقر فوق الزر “نتائج الاستعلام”.

المستندات المطلوبة للعمل في مجال الأمن الدبلوماسي

لإكمال عملية التسجيل، ستحتاج إلى مجموعة من المستندات، بما في ذلك:

أحضر نموذج الموعد واطبعه من منصة أبشر للتوظيف.

يجب أن يتم إحضار معك النسخة الأصلية ونسختين من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة للمتقدم.

أحضر نسخة من شهادة اختبار القدرات العامة الخاصة بك.

يرجى إحضار نسخة من بطاقة عائلتك.

إحضار 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 * 6.

يرجى إحضار نسخة من سجل الأسرة متضمنًا اسم والدة مقدم الطلب.

يرجى إحضار نسخة من عنوانك المحلي.

أحضر النسخ الأصلية ونسخًا من أي شهادات إضافية حصل عليها مقدم الطلب.

إذا كان لديك شهادة من خارج المملكة، فيرجى إحضار نسخة من الشهادة المعادلة.

نصائح لاجتياز المقابلة الشخصية في الأمن الدبلوماسي

هناك بعض النصائح والمعلومات الهامة التي يجب اتباعها من قبل المتقدمين على هذه الوظائف حتى يتم قبولهم وهي تتمثل في التالي:-