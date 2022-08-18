نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج أمن المنشآت نساء 1444 القبول المبدئي عبر أبشر توظيف أمن المنشآت jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج أمن المنشآت نساء 1444 من أهم النتائج التي يجري عليها بحث كبير من قبل النساء المتقدمات على وظائف قوات أمن المنشآت، وذلك بعد أن أعلنت قوات أمن المنشآت ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج الوظائف العسكرية على رتبة “جندي”، وجدير بالذكر أن هذه النتائج هي نتائج مبدئية وليست نهائية، ويجب على من تم ترشيحهم تحضير المستندات الثبوتية اللازمة وتجهيزها عند إجراء المقابلة الشخصية، مع ضرورة الحضور في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية واستكمال جميع الإجراءات الأخرى.

نتائج أمن المنشآت نساء 1444

ازداد البحث بشكل كبير عن النتائج. وحتى يتم التعرف على المرشحين لهذه الوظائف وأسماء المقبولين في أمن المنشآت نساء مبدئياً. يتم ذلك إلكترونياً من خلال موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني jobs.sa. وسوف نتعرف في الفقرة القادمة عن طريقة ورابط النتائج. وكذلك أهم التعليمات وما هي المستندات المطلوب إحضارها عند استكمال باقي الإجراءات.

رابط نتائج قبول أمن المنشآت للنساء 1444

للتعرف على أسماء المقبولين في أمن المنشآت يجب الدخول على رابط أبشر للتوظيف واتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني jobs.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على زر “الوظائف المتاحة”.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن نتائج وظائف أمن المنشآت للنساء 1444”.

أبشر للتوظيف نتائج وظائف قوات أمن المنشآت

تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمات بناءً على الشروط المطلوبة. وعلى من تم اختيارهم طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة أبشر توظيف وإحضار نتيجة القبول. بالإضافة إلى إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها. مع إحضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة وإذا كانت متزوجة يجب اصطحاب نسخة من سجل الأسرة الخاص بها. مع صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني وأصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها. وكذلك اعتماد الشهادة الصادرة من الخارج من وزارة التعليم. وإحضار نتيجة اختبار قياس وملف لحفظ المستندات.

أسماء المرشحين عبر jobs.sa

مكان المراجعة معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض – البوابة الشمالية بوابة رقم 4 مقابل استاد الملك فهد الدولي. ويجب على المرشحين التقيد والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية. وعدم اصطحاب مرافقين عند المقابلة الشخصية.