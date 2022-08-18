نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول أمن المنشآت نساء 1444 وزارة الداخلية نتائج القبول المبدئي عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول أمن المنشآت نساء 1444، من أكثر كلمات البحث الآن بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن نتائج القبول المبدئي على وظائف أمن المنشآت نساء، وقد تم تحديد رابط أبشر توظيف للاستعلام عن النتائج ومعرفة موعد المراجعة، هذا وقد تم الإعلان في وقت سابقة عن تقديم أمن المنشآت نساء 1444، وتم تحديد عدة شروط للتقديم والقبول خلال المدة المحددة للتسجيل إلكترونياً، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” على متابعة ونقل أهم الأخبار لمتابعينا الكرام من مصادرها الرسمية، فإننا نوضح لكم خلال السطور التالية أهم التفاصيل التي تشغل بال المقبولات للحضور للمقابلة ومراجعة المستندات، وكذا نضع بين أيديكم الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة مباشرةً.

رابط نتائج قبول أمن المنشآت نساء 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على عرض نتائج القبول.

تحديد نتائج قبول أمن المنشآت.

الضغط على عرض.

طباعة موعد المراجعة ونتيجة القبول.

التعليمات المطلوبة للمراجعة

مكان المراجعة هو معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض. الالتزام بلبس الكمامة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا. المسموح لهن بالدخول للكليه المقبولات فقط دون مرافق. الالتزام بالحضور بالملابس المناسبة فلا يسمح بالحضور بالعباءة. ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للمراجعة علماً بأن عدم الحضور يعتبر تنازلاً عن القبول. يسمح بالدخول بملف المستندات المطلوبة للمراجعة مع حافظة البطاقة فقط. القبول المبدئي لا يعتبر قبول نهائي، حيث أنه لو وجد اختلاف في بيانات المتقدمة خلال المراجعة سيتم الاستبعاد.

المستندات المطلوبة للمراجعة

طباعة نموذج موعد المراجعة ونتيجة القبول عبر أبشر توظيف وإحضاره أثناء المراجعة.

أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول + 2 صورة منها.

نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة على أن يتضمن أسم والدة المتقدمة.

في حالة كون المتقدمة متزوجة يجب إحضار صورة من سجل الأسرة للمتقدمة.

صورة من ورقة العنوان الوطني.

إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 2 صورة منها مصدق عليها صورة طبق الأصل.

في حالة تسجيل شهادات إضافية يجب إحضارها مع عدد 2 صورة منها مصدق عليها.

تقديم السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية مع نسختين منه.

إحضار نتيجة اختبار قياس.

في حالة حصول المقبولة على المؤهل من خارج المملكة يجب تقديم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم + 2 صورة منها.

ملف لحفظ المستندات + قلم جاف أزرق.

رابط أبشر توظيف

يعتبر من أهم الروابط الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، فمن خلاله يتم الإعلان عن الوظائف العسكرية ونتائج القبول لها.

وقد تم الإعلان في وقت سابق عن نتائج الأمن الدبلوماسي رجال 1444، ضمن حرص وزارة الداخلية على توفير وظائف للكفاءات من الرجال والنساء بمختلف القطاعات.