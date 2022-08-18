نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 السعودية للجامعات والمدارس السعودية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 السعودية بعد التعديل أصبح مقسمًا إلى ثلاث فصول دراسية بعد أن مُقسمًا إلى فصلين دراسيين فقط في السنوات القليلة الماضية، وهذا وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم منذ أيام قليلة، ومن ثم يترقب طلبة وطالبات المراحل المختلفة التعليمية موعد أول يوم دراسي في السعودي تبعًا للتقويم الدراسي الجديد 1444 بعد التعديل الأخير عليه؛ كأحد آليات تطوير التعليم في المملكة والقدرة على سير العملية التعليمية على ما يرام بدون أي مشكلات.

التقويم الدراسي 2023

قررت وزارة التعليم السعودية تطبيق التقويم الدراسي 1444 ثلاث فصول على مختلف المدارس في المملكة لجميع الطلبة والطالبات الملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائي – الاعدادي – الثانوية) بعد أن وافق على التعديلات الجديدة بشأنه مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات المعنية هادفين إلى إنشاء جيل مبتكر وقادر على قيادة أراضي الحرمين الشريفين بكل جدارة.

التقويم الدراسي 1444 السعودية بعد التعديل

سيبدأ الفصل الدراسي الأول من أول يوم في شهر صفر الهجري 1444 والموافق ميلاديًا 28 أغسطس الحالي 2022، على أن ينتهي في الأسبوع الأخير من ربيع الآخر الموافق ميلاديًا الرابع والعشرين من ديسمبر نهاية العام الجاري. والفصل الدراسي الثاني سينطلق في اليوم العاشر من جمادي الأول 1444 بما يوازيه ميلاديًا اليوم الرابع من ديسمبر 2022 مستمرًا إلى يوم 10 من شعبان والثاني من مارس 2023م. وختامًا بالفصل الدراسي الثالث الذي سيبدأ في اليوم العشرين من شعبان الموافق ميلاديًا 12 مارس 2023، وسوف يستمر حتى يوم 4 ذي الحجة أي الثاني والعشرين من يونيو 2023.

الفصول الدراسية في التقويم الدراسي الجديد 1444

أكدت الوزارة أن عدد أيام الفصول الدراسي الثلاثة متساوية بحيث لا يزيد فصل دراسي عن الآخر.

الفصل الدراسي الواحد يتكون من 13 أسبوعًا.

عدد الدراسة هو 185 يومًا.

العطلات الرسمية التي يحصل عليها الطلبة طوال الفصل 10 أيام.

بينما عدد الاجازات طوال العام أي إجمالي الفصول الدراسية سيكون 56 يومًا.

التقويم الدراسي 1444 السعودية للجامعات

تتكون الفصل الدراسية في التعليم الجامعي من 3 فصول كل فصل على حدى يتكون من 13 أسبوعًا.

وعملية الدراسة داخل الجامعات سيكون بناءًا على الحضور فعليًا بالكليات.

زيادة عدد أيام الدراسة في الجامعات وفقًا لأخر تعديل وزاري.

هناك إجازات يحصل عليها الطالب تتخلل الفصول الدراسي الثلاثة.

الإجازات في التقويم الدراسي الجديد 1444