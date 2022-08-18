نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الداخلي 1444 لجميع المعلمين والمعلمات| رابط النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين نظام نور من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن وزارة التعليم في السعودية قد أعلنت عن النتيجة خلال الفترة الحالية كما أنها أوضحت أن الاستعلام عنها سوف يكون إلكترونيا من خلال الإنترنت عبر منصة نور على التعليمية التي تقدم عدد كبير من الخدمات للطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى أنها وضعت الجدول الزمني لكي يتم التعرف على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين بنظام نور وسوف نعرض خلال مقالنا عن موعد نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين وكيفية الاستعلام عنها بالتفصيل.

حركة النقل الداخلي للمعلمين نظام نور

وزارة التعليم في المملكة العربية أعلنت عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين، وذلك في يوم الخميس الموافق 11 من شهر أغسطس لعام 2022 والموافق 13 من شهر محرم لعام 1444 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر وقد أكدت أنه تم اعتماد النتائج بصفة رسمية من مدير التعليم بجميع المدن في المملكة، لكي تكون متوفرة لجميع المعلمين والمعلمات للاستعلام عنها عبر نظام نور بخطوات سهلة وبسيطة.

استعلام نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444

يمكن لأي معلم أو معلمة في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن حركة النقل الداخلي الإلكترونية عبر النظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لنظام نور. ثم الضغط على تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية. يدخل المعلم الاسم وكلمه المرور في المكان المخصص له. بعد ذلك يتم إدخال رمز التحكم بشكل صحيح. ويتم اختيار خدمات شؤون المعلمين والضغط على الاستعلام. تم اختيار حركة النقل الداخلي 1444.

وإذا تم رفض نقل المعلم أو المعلمة سوف يتقدم الموقع له برسالة اعتذار وانه لا يمكن تحقيق طلبه لأسباب يتم ذكرها وتختلف من معلم إلى معلم آخر وفي نهاية الجملة تتمنى له الوزارة التوفيق للمعلم، أما في حالة القبول فسوف يتم كتابه تم القبول الطلب، ويمكن للمعلم أن يضغط لمعرفه البيانات والمعلومات بالتفاصيل وإجراءات النقل التالية.