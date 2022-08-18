نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول أمن المنشآت للنساء 1444 “رتبة جندي” أعرف تعليمات الحضور وأسماء المقبولين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن نتائج قبوا أمن المنشآت للنساء 1444، كما أعلنت الفترة الماضية عن نتائج قبول الأمن الدبلوماسي للرجال، ودعت الإدارة المقبولين للحضور، في مقر معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض البوابة الشمالية المقابلة لإستاد الملك فهد الدولي بوابة رقم 4، وحدد الإدارة المستندات الواجب توافرها مع المقبولات بصورة مبدئية، وشددت أنه عند الحضور يجب أرتداء الكمامات الطبية لمنع انتقال أو الإصابة بكورونا المستجد بين المترشحين، وفيما يلي ألية الإستعلام عن النتائج

شددت لجنة القبول على المترشحات أنه عند الحضور للمراجعة، يجب التقيد بالموعد والوقت المحدد ولن يقبل أي تأخير عن الموعد، ومن لم تحضر في الوقت المحدد لها تعتبر متنازلة عن حقها في القبول المبدئي لوظيفة جندي بقوات أمن المنشآت، كما شددت لجنة القبول المركزي على عدم أصطحاب أي مرافقين للمترشحات، وفيما يلي طريقة الإستعلام عن النتيجة.

أستعلام نتائج قبول أمن المنشآت للنساء

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa.

النقر على أيقونة نتائج أو أشعار النتائج للوظائف.

تسجيل البيانات المطلوبة من المستعلم.

أضغط النتيجة ليتم توضيح مترشح أم غير مترشح.

نتائج القبول المبدئي لوظائف أمن المنشآت نساء

قالت الإدارة العامة للقبول المركزي أن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي، ويجب على المترشحين استكمال إجراءات القبول وتقديم المستندات المطلوبة، ونوهت إلي أنه في حالة أن رأت اللجنة أي اختلاف في البيانات المسجلة، سوف يتم استبعاد المترشح بصورة مبدئية من الوظائف وفيما يلي تعليمات الحضور.

تعليمات الحضور للمترشحات

أولاً الحضور في الموعد والتوقيت المحدد للمترشحات.

الحضور بالمستندات المطلوبة أصل الهوية وأصل شهادة التخرج وإحضار ما يثبت نتيجة أختبار قياس.

طباعة نموزج موعد المراجعة وإحضار صورة من سجل الأسرة للمتقدمة.

في حالة أن كانت الشهادة الدراسية من خارج المملكة يجب إحضار أصل المعادلة من وزارة التعليم.

إحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني أوحضار ملف لحفظ الأوراق وقلم أزرق.

مهام قوات أمن المنشآت نساء

المهمة الأولى لأمن المنشآت هي حماية وتأمين المنشآت الحيوية في المملكة ضد أي أخطار أو أعمال تخريبية، وكذالك تشارك قوات أمن المنشآت في تنظيم الحشود في موسم الحج، وهي إحدى أفرع قوات وزارة الداخلية السعودية