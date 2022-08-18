نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي شروط الحصول على تمويل شخصي الراجحي 1444 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد 2022 التمويل الشخصي مصرف الراجحي تمويل الراجحي هو أحد البرامج التي يقدمها لجميع العملاء وذلك في إطار برنامج القرض، حيث أنه يحرص دائما على تطوير القروض التي يتم تقديمها لجميع الأشخاص لتلبية احتياجاتهم وتكون مناسبه مع امكانياتهم فهو يسعى الى تحقيق عدد من الخدمات المالية المتميزة للعملاء والتأكد من أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية للحصول على الخدمات المصرفية بشكل صحيح وسوف نتعرف على تمويل الراجحي الجديد 1444 بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

شروط الحصول علي تمويل الشخصي الراجحي

الخدمات المصرفية المقدمة من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الخدمات المالية التي تساعدهم في تلبية احتياجاتهم من خلال برامج القروض المختلفة والتي يأتي من أهمها التمويل الشخصي من البنك وذلك لتسديد مدفوعات القروض، كما أنه يعتبر من أحد برامج الأغراض المقدمة من البنك ولكن يجب ان تتوفر بعض الشروط لكي يتم الحصول عليها ومنها ما يلي

يجب ان يكون عمر المتقدم الذي سوف يحصل على القرض من 25 عام الى 65 عام

يجب ان يكون الدخل الإجمالي له أكثر من 2000 ريال سعودي

اذا تم طلب القرض المشترك يلزم ألا يقل قيمة الراتب الخاصة بالعميل 10,000 ريال سعودي لطالب القرض وشركاؤه

يجب ان يكون المقترض من الموظفين بأحد المؤسسات او الشركات المرخصة من بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية

يجب أن يقدم الموظف كشف بيان المرتبات الخاص به ويكون معتمد من صاحب العمل

يجب ان يتم الموافقة للحصول على الأموال من مصرف الراجحي

تمويل الراجحي الجديد 1444

يقدم الراجحي الإقراض قصير الأجل حيث أن له عدد من المميزات لجميع العملاء ومن هذه المميزات ها ما يلي