نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستفيدة من الضمان الجديد والمطور وحساب المعاش بالنظام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة حساب المعاش بالنظام الجديد. توفر المملكة العربية السعودية العديد من مختلف الخدمات والمساعدات وكذلك مصادر الدعم للمواطنين. ويعتبر من أهم مصادر الدعم في المملكة العربية السعودية هو الضمان الاجتماعي. حيث يعتبر معاش الضمان الاجتماعي هو أداة العون للمواطن ومن أهم الركائز التي يعتمد عليها في توفير احتياجاته. ولقد قامت الحكومة السعودية في يوم السبت الموافق 20 من نوفمبر لعام 2021 بطرح نظام جديد للضمان الاجتماعي والعمل به. وكان الهدف من تقديم هذا النظام الجديد والمطور من الضمان الاجتماعي هو تقديم الدعم للأسر الأشد احتياجا بالمملكة. كما إنه يحرص على توفير خدمات التوظيف أيضاً والوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ولذلك فسوف يتم العمل بهذا النظام بشكل تدريجي حتى يتمكن جميع المواطنين من التحويل إلى النظام الجديد وإلغاء العمل بالنظام القديم.كما يمكنك التعرف أيضاً على سلم الضمان الاجتماعي الجديد وشروطه وحالات وقف معاش الضمان.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد

فلقد قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي في يوم السبت الموافق 20 من نوفمبر لعام 2021. فلقد نص هذا المرسوم على إنه سوف يتم إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. ولذلك فلقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع خطة تدريجية لإلغاء العمل بالنظام القديم. ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام ينقسم إلى عدد ستة أبواب. ويمكننا عرض هذه الأبواب كما يلي:

هناك باب التعريفات والأحكام ثانياً باب التقديم وتحديد الاحتياج ثالثا باب ألية الاحتساب والاستحقاق كما يوجد باب الفئات والتأهيل وكذلك العقوبات الأحكام العامة. كما يمكنك التعرف أيضاً على تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي والرابط والخطوات والفئات المستحقة للدعم.

مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد

كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور. ويمكننا عرض هذه الفئات كما يلي:

الأيتام سواء من الولد أو البنت وكذلك سواء كان مجهول الأب أو توفي والده

وكذلك المرأة الأرملة

المرأة المطلقة

وكذلك المرأة التي بلا عائل أو المعلقة

الأسر المهجورة أو المعلقة

البالغ عمر الشيخوخة

العاجز الغير قادر علي العمل.

طريقة حساب معاش الضمان في النظام الجديد

فقد ضم القانون الجديد للضمان الاجتماعي مادة تنص على طريقة احتساب مبلغ المعاش وهي المادة الرابعة عشر من القانون. ويمكننا عرض طريقة احتساب المعاش كما يلي:

يتم طرح قيمة الدخل المحسوب من تلك القيمة الدنيا التي يتم تحديدها

يتم تحديد الحد الأدنى للمعاش من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع العديد من الوزارات الأخرى. بحيث يغطي جميع احتياجات المستفيد ومتطلباته

كما إنه لا تتخطى الزيادة المحسوبة لكل تابع عن الحد الأدنى لاحتساب المعاش

يتم حساب المعاش ونسيته والحد الأدنى له بالتناسب مع الموارد المتاحة أمام الضمان الاجتماعي. كما يمكنك التعرف أيضاً على حالات إيقاف راتب الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة وطريقة الحصول على المعاش بالخطوات.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وشروط الحصول عليه

هناك مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجب أن يتم توافرها في من لديه الرغبة في التسجيل بالنظام الجديد من الضمان الاجتماعي. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: