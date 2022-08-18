نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول امن المنشات 1444 نساء رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين قي قوات أمن المنشآت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول امن المنشات 1444، اقترب موعد إعلان وزارة الداخلية السعودية (الإدارة العامة للقبول المركزي) عن نتائج القبول في قوات امن المنشآت رجال في مختلف الرتب التي تم التقديم عليها في الأيام القليلة الماضية، حيث بمجرد الانتهاء من التقديم على الوظائف العسكرية لأمن المنشآت يعرف محك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في الملكة العربية السعودية عمليات بحث مكثفة عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول في امن المنشآت للرجال وكيفية الحصول على النتيجة بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي register.fsf.gov.sa، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على اهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتائج القبول في الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت تابعونا لنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

تحديث: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الخميس الثمن عشرة من شهر أغسطس 2022 الموافق لـ 20 محرم 1444 عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي ) للنساء. ويمكن لجميع المترشحات الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة أسماء المقبولين من خلال تطبيق الخطوات المدرجة أدناه.

نتائج قبول امن المنشات 1444

يستطيع كافة مواطني المملكة الذي تقدموا في وقت سابق على وظائف امن المنشآت بداية من يوم السبت الاول من شهر محرم 1444 الحصول والاستفسار على نتيجتهم بشكل الكتروني عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت موضحة على النحو التالي:

ثانيا: الدخول مباشرة على رابط موقع أمن المنشآت

أولا: الضغط على تبويب (الاستعلام عن نتيجة).

ثالثا: إدخال رقم الطلب في الحقل المخصص لذلك.

رابعا: ثم إدخال رقم الهوية في المكان المعد لها.

خامسا: الضغط على أيقونة (أظهر النتيجة).

سادسا: بعد ذلك سيتولى النظام إظهار نتيجتك

معرفة أسماء المقبولين في امن المنشآت

قيادة أمن الرياض على الرقم: (0114341911).

أيضا قيادة قوة القصيم على الرقم: (0163803356).

قيادة قوة جازان على الرقم: (0173212405).

قيادة أمن المنطقة الشرقية على الرقم: (0338339454 ).

كذلك قيادة قوة الجوف على الرقم (0146242897).

قيادة قوة عسير على الرقم ( 0172273930 / 017227561).

قيادة قوة (منطقة مكة المكرمة) على الرقم: (0126826485).

قيادة قوة نجران على الرقم: (0175420062).

قيادة قوة المدينة المنورة على الرقم: (0148314932).

معهد الأمير محمد بن نايف لحماية المنشآت على رقم: (0138447825)

قيادة قوة تبوك على الرقم: (0144227658).

مركز تدريب ذهبان على رقم الفاكس: (0122346115)

مركز تدريب مكة على رقم السنترال: (0125572299)

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها مواطني المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتائج قبول أمن المنشات للرجال.