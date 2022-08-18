نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك خالد 1444 رابط التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك خالد 1444 رابط التقديم ، قامت جامعة الملك خالد بعلانها عن حاجتها إلى موظفين من الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير وذلك للجنسين، حيث وضعت العديد من الشروط التي تتطلبها كل وظيفة عند التقديم، ومن خلال هذا المقال المقدم من موقع ثقفني سوف نقدم كل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بوظائف جامعة الملك خالد من شروط وخطوات وانواع الوظائف المطلوبة بالإضافة إلى الرابط الرسمي الخاص بالتقديم ويمكن ان يتم استخدامه لذلك.
وظائف جامعة الملك خالد 1444
من أهم الوظائف المطلوبة مع مسمياتها الخاصة بجامعة الملك خالد والتي يريد الكثير من السعوديين التعرف علي هذه الوظائف بعد أن قامت جامعة الملك خالد بالاعلان عنها حتى يتمكن كل من يرغب من عملية التقديم للحصول على أي منها ومعرفة أنواع هذه الوظائف المتاحة بشكل جيد حتى يختار ما يناسبه بضبط، و تتمثل في التالي:
- تخصص التقنية الحديثة.
- تخصص الهندسة.
- تخصص إدارة.
- تخصص صحة طبية.
- تخصص مالية.
- تخصص قانون.
- استاذ
- أستاذ مشارك.
- استاذ مساعد.
- مدرس لغة عربية.
- مُحاضٕر.
موعد التقديم على وظائف جامعة الملك خالد
من المقرر أن يبدأ التقديم على الوظائف المتاحة في جامعة الملك خالد في يوم الأحد الموافق السادس عشر 16 من شهر محرم لعام 1444 هجرية، الموافق يوم الرابع عشر من شهر اغسطس لعام 2022م، وستنتهي عملية التقديم وقبول الطلبات في يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر 19 من شهر محرم لعام 1444 الموافق السابع عشر 17 من اغسطس لعام 2022م.
ولكل من يرغب في التقديم يمكن الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة، حيث توفر الجامعة موقع خاص بجامعة الملك خالد تتواجد فيه التقديم على كافة الوظائف المتاحة، الجدير بالذكر ان دائماً الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية تتطلب دخول ناس جديدة لها وتطلب على مدار العام، ليس فقط هذه الجامعة بل تتواجد في المملكة مجموعة كبيرة من الجامعات التي تحتاج موظفين كل عام.
شروط التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد
من اهم الشروط التي قامت بوضعها جامعة الملك خالد 1444 والتي يجب على كل من يرغب في التقديم للحصول عليها أن تتوفر فيهم كافة هذه الشروط المطلوبة ومنها ما يتمثل في السطور التالية:
- يجب أن يقوم الشخص صاحب الطلب حاصل على الدرجات العلمية من خلال الانتظام في الدراسة طوال العام.
- أن يحصل على معادلة مؤهلات علمية التي حصل عليها خارج المملكة بوزارة التعليم السعودي.
- لابد أن يكون صاحب الطلب مقيم إقامة دائمة بالمملكة.
- أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.
- أن يقدم ما يثبت لياقته صحياً لشغل هذه الوظائف المتاحة.
- أن تكون دراسة الدكتوراه والماجستير متوافقة مع دراسة البكالوريوس الحاصل عليه.
- أن يكون حاصل على تقدير لا يقل عن جيد جداً في جميع الشهادات الحاصل عليها ومنها (شهادة البكالوريوس ، شهادة الماجستير ، شهادة الدكتوراة).
- ألا يتعدى عمره عن أربعة وثلاثون 34 عاما وقت تقديم الطلب في حالة إذا كان سيشغل منصب محاضر.
- ألا يتعدى عمره عن 44 عاما في حالة إذا كان سيشغل منصب أستاذ مساعد.
- ألا يتعدى عمره عن 49 عاما في حالة إذا كان سيشغل منصب أستاذ وأستاذ مساعد.
- على الشخص القيام بإجتياز اختبارات المقابلات الشخصية التي تقريرها الجهات المختصة بذلك في الجامعة.
- في حالة إذا كان قد حصل على أي مؤهل علمي وهو موجود في العمل الذي يعمل به عليه تقديم ما يثبت ذلك.
- أن تكون كافة الترقيات والإمتيازات الحاصل عليها من جامعات معترف بها من وزارة التعليم السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف جامعة الملك خالد 1444 رابط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.