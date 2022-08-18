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عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك خالد 1444 رابط التقديم ، قامت جامعة الملك خالد بعلانها عن حاجتها إلى موظفين من الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير وذلك للجنسين، حيث وضعت العديد من الشروط التي تتطلبها كل وظيفة عند التقديم، ومن خلال هذا المقال المقدم من موقع ثقفني سوف نقدم كل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بوظائف جامعة الملك خالد من شروط وخطوات وانواع الوظائف المطلوبة بالإضافة إلى الرابط الرسمي الخاص بالتقديم ويمكن ان يتم استخدامه لذلك.

وظائف جامعة الملك خالد 1444

من أهم الوظائف المطلوبة مع مسمياتها الخاصة بجامعة الملك خالد والتي يريد الكثير من السعوديين التعرف علي هذه الوظائف بعد أن قامت جامعة الملك خالد بالاعلان عنها حتى يتمكن كل من يرغب من عملية التقديم للحصول على أي منها ومعرفة أنواع هذه الوظائف المتاحة بشكل جيد حتى يختار ما يناسبه بضبط، و تتمثل في التالي:

تخصص التقنية الحديثة.

تخصص الهندسة.

تخصص إدارة.

تخصص صحة طبية.

تخصص مالية.

تخصص قانون.

استاذ

أستاذ مشارك.

استاذ مساعد.

مدرس لغة عربية.

مُحاضٕر.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك خالد

من المقرر أن يبدأ التقديم على الوظائف المتاحة في جامعة الملك خالد في يوم الأحد الموافق السادس عشر 16 من شهر محرم لعام 1444 ه‍جرية، الموافق يوم الرابع عشر من شهر اغسطس لعام 2022م، وستنتهي عملية التقديم وقبول الطلبات في يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر 19 من شهر محرم لعام 1444 الموافق السابع عشر 17 من اغسطس لعام 2022م.

ولكل من يرغب في التقديم يمكن الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة، حيث توفر الجامعة موقع خاص بجامعة الملك خالد تتواجد فيه التقديم على كافة الوظائف المتاحة، الجدير بالذكر ان دائماً الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية تتطلب دخول ناس جديدة لها وتطلب على مدار العام، ليس فقط هذه الجامعة بل تتواجد في المملكة مجموعة كبيرة من الجامعات التي تحتاج موظفين كل عام.

شروط التسجيل في وظائف جامعة الملك خالد

من اهم الشروط التي قامت بوضعها جامعة الملك خالد 1444 والتي يجب على كل من يرغب في التقديم للحصول عليها أن تتوفر فيهم كافة هذه الشروط المطلوبة ومنها ما يتمثل في السطور التالية: