نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل 1444 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل 1444، والتي نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني حيث تعتبر رسوم تجديد الإقامة 1444، من الأشياء التي يبحث عيها دائما الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكان في الفترة الماضية قرار بفرض رسوم على العمالة المقيمة في المملكة، وسوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة برسوم العمالة الوافدة، والتي دائما ما يتم التساؤل كم رسوم مكتب العمل 1444، لذالك سوف نوضح كل هذه التفاصيل من خلال المقالة.
رسوم تجديد الإقامة مكتب العمل 1444
كانت الرسوم التي طبقت على جميع القطاعات العام الماضي 2019 على أي عامل وافد برسوم تقدر 400 ريال سعودي، وفى السنه يكون 4800 ريال على أن يتم مضاعفة هذا المبلغ في العام الحالي لتصبح الرسوم الشهرية 800 ريال سعودي، وعلى مدار العام الكلى يصبح 9600 ريال.
وفى نفس سياق الموضوع فان العمالة المساوية تكون الرسوم الشهرية لعام 2020 700 ريال السعودي، والرسوم السنوية تصبح 8400 ريال،
الجنسيات المعافاة من رسوم العمالة الوافدة بالسعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كانت أعلنت في وقت سابق أن هناك فئات تعفي من رسوم العمالة الوافدة، وهذه الفئات كالتالي.
- الفلسطيني الذي يحمل وثيقة مصرية.
- المواطن من اتحاد ميانمار.
- المواطن التركستاني.
أسعار تجديد الإقامة للوافدين لمدة عام 1444
- رسوم تجديد إقامة عامل مؤسسة أو شركة لمدة عام واحد: 650 ريالاً سعودياً.
- رسوم تجديد إقامة عامل زراعي لمدة سنة واحدة: 650 ريالاً سعودياً.
- رسوم تجديد إقامة زوجة مواطن لسنة واحدة: 500 ريال سعودي.
- رسوم تجديد إقامة زوجة مقيم لمدة عام واحد: 500 ريال سعودي.
- رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية لمدة سنة واحدة: 600 ريال سعودي.
- رسوم تجديد إقامة سائق خاص لمدة سنة واحدة: 600 ريال سعودي.
- رسوم تجديد الإقامة للمرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا: 500 ريال سعودي سنويًا لكل مرافق.
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