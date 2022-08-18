نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حساب المواطن الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن رابط حساب المواطن الجديد عقب إعلان خادم الحرمين عن أمر ملكي يتضمن إعادة فتح التسجيل في بوابة حساب المواطن للاستفادة من المبلغ المالي المُقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تساءل عنه جميع الأشخاص وخاصة خلال الفترة الأخيرة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص ذلك الأمر.

رابط حساب المواطن الجديد

لكي تتمكن من التسجيل في حساب المواطن الرسمي عن طريق الرابط واتباع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها لكي تحصل على المبلغ المالي كل يوم 10 من الشهر الميلادي، فهو مُقدم من قبل الجهة المسؤولة لإعانة الكثير من الأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية في المملكة العربية السعودية.

شروط حساب المواطن للعزاب

لكي تتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن لابد من توافر بعض الشروط وهي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز دخله 6000 ريال سعودي وألا يقل عُمره عن 18 عام.

لابد من تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة جميعها.

ألا يكون الشخص المتقدم موظف في أحد المؤسسات الحكومية.

ألا يكون المتقدم مسجون أو متواجد في أحد المراكز الخاصة بالأيواء.

حساب المواطن تسجيل دخول جديد ca.gov.sa

وزارة الموارد البشرية وفرت إمكانية الدخول لموقع حساب المواطن الرسمي وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات وهي:

الانتقال مباشرةً إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

أنقر على تسجيل حساب جديد ثم أضف كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

وافق على جميع الأحكام والشروط ثم أضف الوثائق والمستندات.

النقر على تسجيل ثم أدخل رمز المُرسل عبر جوالك.

الضغط على أيقونة دخول لكي تتمكن من الحصول على أي خدمة أو التعرف على تفاصيل تخص حساب المواطن.

طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن

وفر برنامج حساب المواطن طرق مختلفة للتواصل معه في حال رغبتك في الاستفسار عن أي أمر يتعلق بالدعم أو تقديم شكاوى وغيرها من الأمور الأخرى،بالإضافة إلى إمكانية التواصل عبر خدمة صوتك مسموع أو تواصل عبر منصة تويتر الرسمية الخاصة بحساب المواطن لمتابعة كافة الأخبار.