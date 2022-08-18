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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول إلى حسابي في إسكان 1444 .. يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة استخدام الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة الإسكان السعودية وكذلك اللنك الخاصة بالدخول والانتقال إلى نظام الإسكان من أجل الاستفادة بالخدمات المقدمة من الموقع بشكل إلكتروني دون الدخول إلى الكثير من المواقع الإلكترونية وكذلك الاستفسار عن الخدمات يذكر أن الجهة الحكومية لكافة الخدمات السكنية والعقارات والمنتجات تتولاها وزارة الإسكان في حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي يطلق عليها وزارة الشئون القروية وكذلك البلدية والإسكان بمسمياتها المختلفة فتقدم الكثير من البرنامج الداعمة للأسر في المملكة العربية والتي تخس السكن والعقارات والدعم السكني ومنها برامج منح شقة وفيلا وكذلك البرامج الخاصة بالأراضي المقدمة المجانية.

رابط تسجيل الدخول إلى حسابي في إسكان 1444

أما عن الطريقة الخاصة بتسجيل دخول الشخص إلى حسابه في الإسكان لعام 1444 فقط كل ما عليك فعله هو .

الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الإسكان عبر الإنترنت وتقوم بكتابة البريد الإلكتروني.

وكذلك اسم المستفيد وبعدها تقوم بكتابة الكلمة الخاصة بالمرور.

وكذلك كتابة الرمز الخاص بتحقيق الشخصية .

والذي سيظهر أمامك وبعدها اضغط على تسجيل الدخول.

كيفية التسجيل في وزارة الإسكان لبرنامج سكني 1444

وبالنسبة لطريقة التسجيل في البرنامج السكني للإسكان السعودي كل ما عليك فعله هو

الدخول إلى الرابط الإلكتروني لموقع سكني على الإنترنت وبعدها تقوم بالبحث عن خدمة تقديم طلب استحقاق وبعدها تختار سجل أو اختيار مواطن أو مقيم وبعدها يتم كتابة الرقم الخاص بالهوية وبعدها تضغط على كلمة تحقيق ثن تدخل تاريخ الميلاد وبعدها تضغط على المتابعة وتكتب بعدها رمز التحقيق الخاص بالفرق وبعدها تتبع التعليمات الخاصة بالتسجيل وتسجل الدخول في البوابة السكنية في برنامج سكني بعد التسجيل وتضغط على خدمة التقديم من الواجهة الرئيسية للبوابة “سكني” وتقوم بقراءة الشروط والضوابط الخاصة باستكمال البيانات وإدخالها وبعدها تضغط على متابعة وتختار كلمة المنصة الخاصة بالسوق الإلكتروني وبعدها تضغط على المعلومات الخاصة بحفظ البيانات وتقوم بفتح قائمة المشاريع ومعاينة المشروع وتوقيع العقود بشكل إلكتروني وذلك طبقًا للقطعة المطلوبة

ومن ضمن الشروط توفير الشقة السكنية وذلك وفق فترة تقديم الطلب وكذلك الشروط الخاصة بجهة التمويل من قبل الوحدات السكنية.

وبعدها استيفاء بالمتطلبات الخاصة بالقدرة الشرائية الخاصة بالاستحقاق.