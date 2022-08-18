نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصصات وثيقة العمل الحر 1444 والمهن المسموح لها في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخصصات وثيقة العمل الحر 1444 والمهن المسموح لها .. تسائل ويبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشروط والضوابط الخاصة بالانضمام إلى الوظائف التي توفرها العمل الحر وذلك من أجل الحصول على دخل أساسي خاص بالفرد وأسرته أو زيادة مصدر الدخل كمصدر دخل إضافي لوظيفته الأساسية يذكر أن وثيقة العمل الحر هي أحد النماذج والوثائق التي تقدمها وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية من أجل حرية ممارسة العمل الحر عن طريق البوابة الإلكترونية للعمل الحر ومن أجل ممارسة النشاطات الخاصة بكل الأعمال المجانية بشكل مجاني وكذلك تقدم لهم الكثير من الفرص الخاصة بالأعمال بشكل مستقل وفق نشاطات الموقع الإلكتروني الخاصة بالعمل الحر .
تخصصات وثيقة العمل الحر 1444
أما بالنسبة للتخصصات التي يسمح لها باستخراج وثيقة العمل الحر وكذلك المجالات التي توفرها البوابة الإلكترونية للعمل الحر
- الخطّ العربيّ.
- إدارة وتنشيط المبيعات.
- التّصوير الفوتوغرافيّ.
- إنتاج الزّيوت النّباتيّة.
- تصميم وتركيب وصيانة شبكات الحاسب.
- التّطريز.
- تصميم الأزياء وخياطة الملابس.
- التّحرير الصّحفيّ.
- إدخال البيانات.
- تصميم جرافيك.
- التّسويق والتّرويج والدّعاية والإعلان.
- إنتاج الدّبس.
- تصميم الطّباعة والصّباغة.
- إنجاز المُعاملات بالحكومة.
- تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونيّة.
- التّنقيب واستخراج البيانات.
- بحوث التّسويق – الأبحاث والتّحليل.
- برمجة وتطوير المواقع الإلكترونيّة.
- تفصيل سُفر الطّعام.
- صّياغة ومُراجعة اللّغة.
- برمجيّات الحاسب الآليّ.
- توزيعات الضّيافة.
- الطّائرات الورقيّة والشّراعيّة.
- برمجيّات تخطيط الموارد.
- خياطة الأحذية المطوّرة الحديثة.
- الطّباعة على الملبوسات.
- تجفيف الفواكه والخضار.
- خياطة الملابس.
- العلاقات العامّة.
- تحليل الأعمال – التّخطيط.
- ذكاء الأعمال.
- تطوير برامج أنظمة الدّفع الإلكترونيّ.
- الحلويات والموالح.
- بحوث التّسويق – المُتسوّق الخفيّ.
- تطوير برامج تطبيقات الجوّال.
- استقطاب المواهب الوظيفيّة.
- برمجة نُظم المعلومات – تخصّص أوراكل.
تغليف الهدايا والتّوزيعات.
- السّكرتارية وإدارة المكاتب.
- برمجة نُظم المعلومات – تخصّص ساب.
- تفصيل الشّالات والفروات الحديثة.
- شّبكات الحاسوب السّحابيّة.
- القهوة وخلطاتها. تحليل الأعمال – التّطوير.
- المأكولات الشّعبيّة.
- ترجمة سمعيّة بصريّة.
- كنز التّمور.
- المخبوزات والمعجّنات والفطائر.
- ترجمة شفهيّة.
- نُظم تقنيّة المعلومات.
- شبكات الأعمال والشّؤون الاقتصادية والتّجاريّة.
- الكتابة – النّسخ والتّنسيق والطّباعة.
- تدقيق إدخال البيانات.
- صناعة الأثاث يدويًّا.
- المُساعدة الإداريّة.
- ترجمة تحريريّة.
- صيانة الأجهزة الذّكيّة.
- النّجارة والمُنتجات الخشبيّة غير التّقليديّة.
- تصميم الإضاءة.
- صناعة الأختام
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