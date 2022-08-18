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عمر شويل - جدة تخصصات وثيقة العمل الحر 1444 والمهن المسموح لها .. تسائل ويبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشروط والضوابط الخاصة بالانضمام إلى الوظائف التي توفرها العمل الحر وذلك من أجل الحصول على دخل أساسي خاص بالفرد وأسرته أو زيادة مصدر الدخل كمصدر دخل إضافي لوظيفته الأساسية يذكر أن وثيقة العمل الحر هي أحد النماذج والوثائق التي تقدمها وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية من أجل حرية ممارسة العمل الحر عن طريق البوابة الإلكترونية للعمل الحر ومن أجل ممارسة النشاطات الخاصة بكل الأعمال المجانية بشكل مجاني وكذلك تقدم لهم الكثير من الفرص الخاصة بالأعمال بشكل مستقل وفق نشاطات الموقع الإلكتروني الخاصة بالعمل الحر .

تخصصات وثيقة العمل الحر 1444

أما بالنسبة للتخصصات التي يسمح لها باستخراج وثيقة العمل الحر وكذلك المجالات التي توفرها البوابة الإلكترونية للعمل الحر

الخطّ العربيّ.

إدارة وتنشيط المبيعات.

التّصوير الفوتوغرافيّ.

إنتاج الزّيوت النّباتيّة.

تصميم وتركيب وصيانة شبكات الحاسب.

التّطريز.

تصميم الأزياء وخياطة الملابس.

التّحرير الصّحفيّ.

إدخال البيانات.

تصميم جرافيك.

التّسويق والتّرويج والدّعاية والإعلان.

إنتاج الدّبس.

تصميم الطّباعة والصّباغة.

إنجاز المُعاملات بالحكومة.

تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونيّة.

التّنقيب واستخراج البيانات.

بحوث التّسويق – الأبحاث والتّحليل.

برمجة وتطوير المواقع الإلكترونيّة.

تفصيل سُفر الطّعام.

صّياغة ومُراجعة اللّغة.

برمجيّات الحاسب الآليّ.

توزيعات الضّيافة.