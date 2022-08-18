نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول لموقع وزارة العمل 1444 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول لموقع وزارة العمل ، تعتبر من الوزارات الهامة جدا بالمملكة التي تقوم بخدمات عديده للمواطنين السعوديين والوافدين والمقيمين حيث من خلال وزارة العمل الخدمات الإلكترونية تستطيع الاستعلام عن اى خدمه من الخدمات المقدمة من الوزارة حيث ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدم كافة الخدمات التي يبحث عنها الأشخاص دون الذهاب إلى المقرات وزارة العمل السعودية والمملكة العربية السعودية تسعى منذ فتره إلى مواكبة كل الدول المتقدمة للدخول إلى العصر التكنولوجي الجديد وعن طريق رقم وزارة العمل تستطيع الاستعلام عن خدمات مكتب العمل وعن طريق تسجيل الدخول لموقع وزارة العمل تستطيع الاستفادة من كل الخدمات المقدمة من الوزارة .

تسجيل الدخول لموقع وزارة العمل

عند تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل السعودية ستجد كل الخدمات المقدمة من الوزارة التي يقدمها مكتب العمل السعودي ومن هذه الخدمات مكتب العمل استعلام عن وافد وأيضا استعلام عن صلاحية رخصة العمل وغيرها من الخدمات الكثيرة المقدمة من وزارة العمل من خلال تسجيل الدخول لموقع وزارة العمل .

رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية المجاني للاستعلام عن الخدمات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتوفير عدد من الخطوات المتنوعة لتقديم خدمة التواصل مع خدمة العملاء، هذه هي خدمة للاستعلام عن خدمات مكتب العمل وتقديم الشكاوى من خلال القنوات الخاصة بالوزارة عن طريق الهاتف وهى كالتالي.

رقم وزارة العمل الموحد: 19911.

التواصل مع دعم الموارد البشرية من خلال الرقم الموحد 920020301.

تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمة صوتك مسموع، حيث يمكن تقديم شكوى أو اقتراح ويتم الرد عليها خلال 5 أيام عمل، ويمكن متابعة الشكوى أيضا من خلال إدخال رقمها ورقم الهوية.

البريد الإلكتروني [email protected]

التواصل عبر الحسابات الرسمية لوزارة الموارد البشرية بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك وانستقرام ولينكدان وغيرها.

رابط وطريقة دخول وزارة العمل السعودي

من خلال خطوات بسيطه تستطيع الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية وهى كلآتي .

يجب أولا الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ثم الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختيار نوع الخدمة وهي نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الإقامة و رقم الطلب في الخانات المخصصة لهما.

إدخال الرمز المرئي، ثم النقر على بحث.

ثم ستظهر اسفل يسار الشاشة حالة الطلب في وزارة العمل تمت الموافقة .

طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يجب الدخول أولا إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

انقر على الاستعلامات الإلكترونية.

ثم الضغط على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

عليك اختيار نوع الخدمة وهي نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الطلب ورقم الإقامة في الخانات المخصصة لهما.

إدخال الرمز المرئي، ثم النقر على بحث.

ثم ستظهر اسفل يسار الشاشة حالة الطلب في وزارة العمل تمت الموافقة.

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة

تقدم وزارة العمل من ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين هي خدمة الاستعلام عن وافد برقم الإقامة بخطوات سهله وهى كالتالي .

يجب عليك أولا الدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل السعودية.

من القائمة الرئيسية الموجودة بالموقع عليك اختيار (الخدمات الإلكترونية)، ثم الدخول على خدمة (الاستعلامات الإلكترونية).

ستجد أسفل الصفحة خيار (الاستعلام عن وافد)، عليك الضغط علي زر استعلام.

ستنتقل إلي الصفحة التالية، ستجد فيها خيار البحث من خلال رقم الإقامة.

قم بتعبئة البيانات الموجودة مثل رقم الإقامة، ثم اكتب رقم التحقق، ثم الضغط علي زر بحث، وبعدها ستلاحظ ظهور جميع بيانات الوافد كاملةً .

الاستعلام عن وافد برقم الحدود

يعتبر الاستعلام عن وافد برقم الحدود بنفس طريقة الاستعلام برقم الإقامة ولكن يستخدم عند فقدان رقم الإقامة فيتم كتابة رقم الحدود للاستعلام في الخانة المخصصة له ثم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر كل البيانات الخاصة بالعامل الوافد .

الاستعلام عن موظف وافد برقم الهاتف

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديده من الخدمات التي تقدمها دائما وهى الاستعلام عن وافد من خلال رقم الهاتف عبر رقم خدمة العملاء ويتجاوب دائما مع أصحاب الشركات والكفلاء والوافدين عبر الرقم 19911 وتستعلم عن الوافد بطريقه سهله.

طريقة معرفة نطاق الكفيل برقم الإقامة من وزارة العمل



الدخول علي موقع وزارة العمل

النقر علي الاستعلامات الإلكترونية

النقر علي الاستعلام عن موظف وافد

إدخال رقم الإقامة أو رقم الجواز والجنسية

إدخال الرمز المرئي .

الاستعلام عن نطاق الشركة أو المؤسسة

وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لجميع الموظفين والكفلاء ورجال الأعمال من الخدمات الإلكترونية والأنظمة الشبكية ان من خلالها يمكنهم الاستعلام عن المؤسسة والشركة عن طريق رقم الهوية الخاصة بالكفيل وعند الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العمل السعودية ستعرف كل المعلومات .

معرفة نطاق المؤسسة من خلال موقع وزارة العمل

الدخول إلي إدارة الخدمات الإلكترونية النقر علي الاستعلام عن موظف وافد إدراج رقم الإقامة والجنسية النقر علي زر عرض .

الاستعلام عن رخصة العمل

من خلال خطوات بسيطه يمكن الاستعلام عن رخصة العمل من خلال موقع وزارة العمل السعودي بهذه الخطوات .

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموجود بأعلي المقالة .

ستجد العديد من الاختيارات قم باختيار خدمة رخصة العمل

ستجد خيارين ( رقم إقامة العامل أو رقم الحدود + رقم السداد )

قم باختيار رقم إقامة العامل أو رقم الحدود

قم بملي البيانات المطلوبة من رقم إقامة ورمز تحقق ثم الضغط على بحث وستظهر لك النتائج المطلوبة .

الاستعلام عن اسم الكفيل من خلال وزارة العمل

عليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن اسم الكفيل من وزارة العمل السعودي

الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

من ثم اختيار خدمة استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة .

. تعبئة البيانات بداخل الحقول الفارغة وكتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية بالحقول الفارغة.

كتابة الرمز المرئي من ثم الضغط علي إيقونة بحث.

نتيجة الاستعلام عن اسم الكفيل وهنا سوف يظهر لكم جميع بياناته بشكل دقيق .

خدمات مكتب العمل

العديد والعديد من الخدمات التي يقدمها مكتب العمل السعودي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا ومن هذه الخدمات .

وغيرها من الخدمات الكثيرة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والاستعلام عنها يتم بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى مكاتب العمل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة .

طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

من ضمن الخدمات المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متمثله في مكتب العمل السعودي هي الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل للوافدين واليكم خطوات الاستعلام عن هذه الخدمة وهى كلآتي .

أولا عليك الذهاب إلى الموقع الموضح أعلى المقالة.

ثم تسجيل الدخول إلى الموقع المعروفة اسمه بوزارة العدل بالسعودية.

ثم البحث على كلمة الخدمات الإلكترونية، والتي تتوفر للمواطنين في أعلى قائمة الصفحة.

ثم الذهاب إلى جهه اليسار حتى يتم وصول المواطن إلى كلمة خدمات مكتب العمل، التي تمت إتاحتها إلكترونياً.

وسوف يظهر لجميع المواطنين العديد من الخدمات التابعة لمكتب العمل.

ثم يقوم المواطن بالذهاب إلى كلمة رخصة مكتب العمل التي تمت إتاحتها إلكترونياً.

وتتاح رخصة العمل برقم الإقامة ورقم الحدود كما ذكرنا بالأعلى يتم الضغط على واحدة من الخيارين.

وفى النهاية يتم الضغط على كلمة السداد، ويتم بعدها عرض كلمة أدخل رمز التحقق الخاص بك.

والضغط على سيرش وانتظار المعلومات الكاملة حول سداد المستحقات إلكترونياً لرخصة العمل للمواطن .

استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

من اجل تجديد رخصة العمل أو إصدارها عن طريق مكتب العمل السعودي يجب أولا دفع الرسوم ف أي فروع البنك وقبلها يجب الدخول على موقع وزارة العمل استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة من خلال الخطوات الآتية .

الدخول على صفحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها اختيار الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية، ثم اختار خدمة إصدار أو تجديد رخصة عمل ومنها اضغط على الدخول غلي الخدمة.

اكتب البيانات المطلوبة من رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم العامل ورمز التحقق الموجود، ثم اضغط بحث.

ستظهر لك تذكرة بها رقم السداد وحالة السداد .

الاستعلام عن تسديد رسوم مكتب العمل