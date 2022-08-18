انت الان تتابع خبر أسعار النفط تشتعل ويصل سعرها إلى هذا الحد المخيف لأول مرة في تعاملات اليوم ... واعلان هام من أرامكو السعودية عن رفع أسعار الوقود !والان مع التفاصيل

أسعار النفط

الرياض-احمد صلاح- شهدت أسعار النفط، في نهاية تعاملات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا، في الأسواق العالمية، وذلك بنحو 3 دولارات، ما يعادل 2% ، منذ فتح التداولات، مع توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر الجاري.

وقفزت اليوم الجمعة اسعار برميل خام برنت الأمريكي، ووصل إلى مستوى 107 دولارات، كما قفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، ليصل البرميل إلى سعر 105 دولارات. فيما صعد سعر برميل غرب تكساس الوسيط، اليوم الجمعة، ليسجل سعر 106 دولار، بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته خلال منتصف تعاملات منتصف الأسبوع الماضي. ويسعى مجلس الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال نهاية الشهر الجاري بنحو 75 نقطة أساس، لمواجهة ارتفاع التضخم الذي يلاحق العالم بأجمعه. أما بالنسبة لـ مؤشرات الأسهم الأمريكية؛ هبطت بورصة وول ستريت، مع خوف المستثمرين من رفع كبير سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بنسبة كبيرة خلال الشهر الجاري. وتراجع اليوم عند الفتح مؤشر داو جونز الصناعي، بنحو 36.12 نقطة، ما يعادل نسبة 0.12 %، ليسجل مستوى 31348.43 نقطة

من جانب اخر لم تقم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن تعديل في الاسعار حيث ان التعديل يتم كل شهر بيوم 10