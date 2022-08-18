نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد طرح iphone 14… تفاصيل الموعد الرسمي لنزول آيفون 14 السوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقق هاتف آيفون 13 في السعودية وباقي الدول العربية نجاحًا باهرًا، وينتظر الكثيرين من محبي العلامة التجارية الأمريكية الإصدار الجديد “آيفون 14 برو ماكس”، خاصة الشباب السعودي، حيث يتساءلون عن موعد نزول الجهاز في الأسواق السعودية، وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي من قبل الشركة الأمريكية عن الموعد المحدد لطرحه بالأسواق، إلا أن هناك بعض التسريبات تؤكد طرح الجهاز خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022، وسوف نتعرف اكثر على المواصفات الفنية التي يحتوي عليها جهاز آيفون 14 برو ماكس الجديد.

موعد نزول ايفون 14 برو ماكس الجديد في السعودية

هناك بعض المؤشرات تؤكد طرح الإصدار الجديد من آيفون 14 في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2022 أو بداية شهر أكتوبر، وهذه المؤشرات غير مؤكدة حتى يتم الإعلان الرسمي لموعد نزول الجهاز من الشركة الأمريكية آيفون، ولكن بعض التسريبات تضع احتمالية طرح الجهاز في هذا التوقيت مشابها لـ توقيت طرح الإصدار السابق آيفون 13 في نفس الموعد العام الماضي.

مواصفات جهاز آيفون 14 برو ماكس الجديد

تحاول الشركة الأمريكية آيفون إضافة مميزات جديدة لكل إصدار لجذب المزيد من رغبات الشباب في التجديد وزيادة المميزات التكنولوجية في أجهزة المحمول لديهم، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز الجديد آيفون 14 برو ماكس بخصائص جديدة ومميزات حديثة، ومن أهم مميزات هذا الجهاز:

يعمل على جميع الإتصالات الحديثة الجيل الرابع والخامس.

بطارية جبارة تصل سعتها إلى 687 ملي امبير/الساعة.

حجم ذاكرة الرامات يصل إلى 6 جيجابايت.

هناك اختيارات عديدة لحجم الذاكرة الداخلية منها، 128، 256، 512 جيجابايت.

يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية تعمل بدقة 13 ميجا بكسل.

شاشة عالية الدقة 1284×2778 بكسل.

يحتوي على شاشة QHD، وشاشة ملونة OLED، تبلغ

كثافة الشاشات 460 بكسل/بوصة.

الجهاز مزود بخاصية البلوتوث.

مستشعر بصمة.

خاصية الشحن السريع للبطارية.

البطارية تعمل بقوة 20 وات.

مقاومة عالية ضد الماء والأتربة.

يتوفر من هذا الإصدار 4 ألوان مختلفة.

سعر جهاز آيفون 14 برو ماكس الجديد في السعودية

من المتوقع طرح الإصدار الجديد من آيفون 14 برو ماكس في المملكة 5100 ريال وذلك للنسخة 256 جيجابايت، أما بالنسبة للنسخة 512 جيجابايت فيتوقع طرحها بسعر 5700 ريال.