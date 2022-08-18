انت الان تتابع خبر بشرى سارة “خدمة المستفيدين” توضح من هو المستفيد الحقيقي لحساب المواطن وماهي شروط الاستحقاق 1444 والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- قامت خدمة المستفيدين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن الإفصاح بمعرفة المستفيد الحقيقي لحساب المواطن، وهو الشخص التي يتوافر لديه كافة شروط الاستحقاق، ولذلك فقد يمكنك معرفة كافة المعلومات الهامة من خلال المقال، والتعرف على أهم النقاط الأساسية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بخصوص استحقاق الدعم المالي في حساب المواطن.

من هو المستفيد الحقيقي لحساب المواطن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على الفئات المستحقة للحصول على حساب المواطن، والتي يجب عليهم أن تتوافر لديهم كافة شروط الاستحقاق، حيث تتمثل الفئات المستحقة في التالي:

الأشخاص الحاملين الجنسية السعودية. بالإضافة إلى الأشخاص الحاملين بطاقات التنقل. كما أيضا من ضمن الفئات المستحقة هم الأشخاص المستقلون والتي أعمارهم تتراوح ما بين 18 إلى 21 عام، مع العلم أن يكون متوافر لديه ما يثبت باستقلالية المسكن. كما أن أيضا من ضمن الفئات التي تستحق الحصول على دعم حساب المواطن هم الزوجات، المهجورين الذي يكونوا أزواجهم غائبين أو الزوجات المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى الزوجات الذي أزواجهم مسجونين أو غائبين. الأسر التي تتوافر لديها كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن. شروط التسجيل في حساب المواطن توجد بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوافر من أجل اكتمال عملية التسجيل، مع العلم أن في حالة عدم توافر شرط واحد من شروط الحصول على الدعم، سوف يتم رفض طلب التقديم في البرنامج، ويتم رفض الأهلية تمامًا لذلك فجيب عليك أن توافر تلك الشروط بالكامل:

يلزم على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. الإضافة إلى ذلك فيجب على المتقدم أن يكون مقيم في المملكة بشكل مستمر، على الأقل قبل نزول الدعم بحوالي 90 يوم. كما أن يجب على المتقدم أن يكون راتبه أقل من راتب حساب المواطن. من ضمن الشروط الهامة التي يجب أن تتوافر يلزم أن يكون المتقدم لن تتوافر لديه أي ممتلكات أو عقارات مسجله باسمه. أن يكون عمر المتقدم ليس أقل من 21 عام. في حالة إذا كان عمره يتراوح ما بين 18 إلى 21 عام فيلزم عليه أن يقوم بتوفير ما يثبت باستقلالية السكن.