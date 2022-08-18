نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغير مفاجئ في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18-8-2022 في بداية التعاملات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحسب آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن متوسط ​​أسعار العملات العربية والأجنبية، فقد لوحظ الريال السعودي في افتتاح التعاملات الصباحية في البنوك المصرية يوم الخميس 18 أغسطس 2022، بمتوسط ​​قيمته عند 5.08 جنيهات، ونذكر لكم في هذا التقرير بالتفصيل سعر الصرف في المملكة العربية السعودية المعروض على شاشات المعاملات في الوقت الفعلي لفروع البنوك، والتي يتم تحديثها باستمرار في كافة البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

وصل سعر البنك الأهلي المصري للريال السعودي أمام الجنيه إلى 5.07 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع، أما بنك مصر فقد بلغ سعر عملة المملكة العربية السعودية أمام الجنيه المصري مستويات 5.07 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع، وقد عرض أحد فروع البنك العربي الأفريقي شاشة تداول توضح سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري حيث بلغ 4.95 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

وفي بنك قطر الوطني وصل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 5.04 جنيه عند الشراء و 5.10 جنيه عند البيع، بحسب الشاشات المصرفية، حيث بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك التجارية العالمية 5.07 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع، هذا وقد وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على ضفة قناة السويس اليوم 5.06 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع، فضلاً عن أن أسعار العملات شهدت اضطرابات كثيرة في الفترة الماضية بسبب التغير الطارئ في الأسواق المحلية والعالمية.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

في المصرف المتحد، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.92 جنيهًا عند الشراء و 5.11 جنيهًا عند البيع، انطلاقًا من شاشة التداول، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي 5.09 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع، بحسب شاشات تداول البنوك، وسجل بنك الخليج المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 5.06 جنيه عند الشراء و 5.10 جنيه عند البيع، فضلاً عن أن الريال يبحث عنه الكثير من المواطنين نظرًا لانتشاره الواسع في مختلف أنحاء الدول العربية والأجنبية.