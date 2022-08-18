نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن حساب المواطن 1444 وطريقة تقديم اعتراض ca.gov.sa وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حساب المواطن 1444 منذ أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن وهذا منذ إغلاقة لمدة عامين من عام 2020 م، حيث كان ينتظر الآلاف من الأسر السعودية فتح باب التقديم للتسجيل والحصول على الدعم، وبعد التعديلات الجديدة التي أعلن عنها البرنامج بدء البرنامج باستقبال الطلبات ومراجعة البيانات لتأكد من صحتها، وبدء جميع المتقدمين على الدعم بالبحث عن طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن، كما وضح البرنامج أن مدة دراسة الطلب تستغرق وقت في حدود 15 يوم وبعد ذلك يتم الإعلان عن النتيجة وسنقدم لكم طريقة الاستعلام مع طريقة تقديم اعتراض على الطلب في حاله عدم أهلية المتقدم وشروط الأهلية.

الاستعلام عن حساب المواطن 1444

أعلن الديوان الملكي السعودي بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص قيمة دعم إضافية يبلغ قيمتها 10.4 مليون ريال سعودي لمستفدي حساب والضمان الاجتماعي وهذا لمواجهة إرتفاع وغلاء الأسعار، طريقة الاستعلام هي:

أولا نقوم بالتوجه إلى موقع حساب المواطن.

قم بإدخال اسم المستخدم او رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية والضغط على قائمة دراسة الأهلية.

سيتطلب منك كتابة رقم هوية المتقدم.

ثم الضغط على أيقونه استعلم.

على الفور سيظهر أمامك نتيجة الأهلية إذا تم قبول الطلب أم لا، في حاله رفض الطلب يمكن للمتقدم تقديم اعتراض على عدم الأهلية.

شروط أهلية حساب المواطن 1444

لقد أعلن برنامج حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة التي أعلن عنها البرنامج تم وضع شروط أهلية حساب المواطن، على المتقدم مراجعة شروط التقديم قبل التسجيل وهي:

أن يكون المتقدم أن يكون سعودي الجنسية يستثني من ذلك (المرأة الأرملة لديها أبناء سعوديين، ذوي الإعاقة والأيتام الحاملين بطاقة التنقل وتكون سارية، زوجة المواطن السعودي).

يشترط أن يكون المواطن المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم (بحد أقصى إقامة المتقدم خلال آخر 90 يوم هذا العام).

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل او يعانى من الدخل المنخفض.

ألا يكون المتقدم مسجون.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل الصحيح.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

طريقة تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن 1444

سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن في حاله رفض طلب التسجيل بسبب عدم أهلية والطريقة هي: