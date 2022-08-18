كيف استعلم عبر أبشر عن صلاحية الإقامة 2022 في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة كيف استعلم عبر أبشر عن صلاحية الإقامة 2022 تعُد منصة أبشر من أهم المنصات الخدمة في المملكة السعودية، كما تعتبر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من أهم الخدمات التي تتيحها المنصة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتعلقة بشؤون الجوازات في المملكة، حيث أن الهدف من إطلاق المنصة، هو تسهيل المعاملات على المواطنين والوالدين بالمملكة، من خلال إجراء هذه المعاملات إلكترونياً من أي مكان، وفي أي وقت، وسوف نتعرف هنا على كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال أبشر.

الاستعلام عبر أبشر عن صلاحية الإقامة 2022

للاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر؛ عليك اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة أبشر.

ثم اختيار “أبشر أفراد“.

بعد ذلك إدراج الاسم كاملًا ثم نقر أمر “استعلام عن صلاحية الإقامة“.

إدخال رقم الإقامة والرمز السري ثم انتظار ظهور صلاحية الإقامة والمعلومات المتعلقة بها.

التحقق عبر أبشر من صَلاحِيَة الإقامة

تم إضافة خدمة إلكترونية جديدة إلى قائمة الخدمات المتاحة على منصة أبشر، وهي خدمة التحقق من تاريخ صلاحية الإقامة، وذلك كما يلي:

الدخول على أبشر، ومنها على صفحة أفراد أو أعمال.

ثم النقر على ”أبشر أفراد”، وإدخال الرمز المرئي المكتوب على الصورة، وكذلك رقم القامة، ورمز المرور.

بعد ذلك النقر على “تسجيل دخول“ ثم على “خدماتي“.

اختيار “استعلام عن صلاحية إقامة“، ثم النقر على “عرض“.

تجديد الإقامة على أبشر

يستطيع الوافدين إلى المملكة، تجديد الإقامة عبر منصة أبشر، لكل سهولة، وذلك بالخطوات الآتية:

الدخول على رابط أبشر (من هنا).

اختيار “أبشر أفراد“.

اختيار “أبشر أفراد“. ثم تسجيل دخول بكتابة الاسم، ورمز المرور السري.

بعد ذلك اختيار “الخدمات الإلكترونية“.

ثم “تجديد الإقامة“، واختيار طريقة دفع رسومها.

سداد رسوم تجديد إقامة