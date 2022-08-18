الجوازات تعيد نشر اشتراطات سفر المواطنين خارج المملكة 1444 بعد التعديل

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عمر شويل - جدة يرغب العديد من المواطنين في التعرف على اشتراطات سفر المواطنين خارج المملكة بعد التعديل والتي تم الإعلان عنها مساء الأمس الأربعاء، حيث قامت إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة بإعادة نشر لشروط السفر إلى الخارج بعد تعديل العديد من النقاط المتعلقة بانتشار جائحة كورونا في العالم، وجاء هذا التعديل من الجوازات بعد مشاورات مع الهيئات الصحية بالمملكة واللجنة العليا لمكافحة كورونا، ونظرا لحالة الهدوء التي تشهدها التطورات الصحية لجائحة كورونا على الأراضي السعودية فقد عمدت إدارة الجوازات إلى تعديل النقاط التي تتعلق بتأمين الأطفال ضد كورونا عن السفر إلى خارج البلاد، وكذلك تم تحديث العديد من الاشتراطات المتعلقة بسفر المواطنين إلى خارج أراضي المملكة، وتأتي هذه الاشتراطات إلزامية يجب على الراغبين في السفر لخارج البلاد الالتزام بها.

اشتراطات سفر المواطنين خارج المملكة 1444

وحددت إدارة الجوازات في أنفوجرافيك تم نشره عبر الحساب الرسمي لإدارة الجوازات السعودية عبر موقع التغريدات تويتر، وهذه الشروط هي:

أولا يجب التأكد من الفترة المتبقية في جواز السفر، فإذا كان المواطن يرغب في السفر لدولة من الدول العربية غير دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون المدة المتبقية لا تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أشهر.

ثانيا إذا كان المواطن يرغب في السفر لإحدى الدول الأجنبية فيجب أن تكون الفترة المتبقية في الجواز لا تقل عن ستة أشهر كاملة.

أما الشرط الثالث فهو في حالة السفر لدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق بطاقة الهوية، فيجب أن يتبقى في بطاقة الهوية مدة لا تقل أيضا عن ثلاثة أشهر

الشرط الرابع يتعلق أيضا ببطاقة الهوية عند السفر لدول مجلس العاون، حيث ينبغي على المواطن إحضار أصل بطاقة الهوية معه عند المغادرة، وذلك لأن الهوية الوطنية الإلكترونية عبر تطبيقات أبشر وتوكلنا لا تغني عن أصل بطاقة الهوية.

خامسا عند اصطحاب التابعين مع المسافر إلى دول مجلس التعاون الخليجي لا يكفي أن يكون المواطن يحمل معه سجل الأسرة، ويرجع ذلك لأن سجل الأسرة وثيقة تثبت التابعين داخل الأرااضي السعودية وغير ملزمة لباقي دول المجلس.

شروط السفر خارج المملكة 2022

وهناك شروط أخرى حددتها إدارة الجوازات وهي: