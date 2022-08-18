نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترخيص الحرفي يونيو 2023 قرارات إلزامية جديدة تعرف علي المهن بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الترخيص الحرفي يونيو 2023 هو واحد من أحدث القرارات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان في الساعات القليلة الماضية ، حيث يسعى العديد من الحرفيين العاملين بالمملكة العربية السعودية نحو تقنين أوضاعهم أثناء العمل حتي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ، ومن جانبها تسعى الحكومة السعودية أيضاً في تطوير القوانين وتعديلها وإدخال بعض المتغيرات التي تضمن تحقيق العدالة والحفاظ علي حقوق فئة الحرفيين ، حيث يعد الترخيص الحرفي هو واحد من أهم الأوراق والوثائق الرسمية المطلوبة لمزاولة المهنة التي يعمل بها الحرفي ،وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل القرارات الجديدة بشأن المهن التي تحتاج إلي إصدار الترخيص الحرفي يونيو 2023 خلال السطور القليلة القادمة.

الترخيص الحرفي يونيو 2023

أعلنت وزارة الشؤون القروية في وقت سابق عن بعض التعديلات والمهن التي تحتاج لاستخراج ترخيص حرفي لمزاولة النشاط ، وجاء ذلك خلال تغريدة علي الحساب الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأفادت التغريدة بأنه يجب استخراج التراخيص الحرفية قبل يوم 1/6/2023 ( الأول من يونيو 2023 ) ، كما أنه تم توضيح ما هي المجلات التي تحتاج إلي اصدار رخصة حرفية ( غسل وكيّ وتنظيف الملابس – النجارة – صيانة السيارات ).

ما هي المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي يونيو 2023 في مجال غسل وكيّ وتنظيف الملابس

أوضحت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان أنه يتطلب استخراج ترخيص حرفي اعتباراً من يونيو 2023 لللمهن ( عامل تنظيف وكيّ ملابس – كواء ملابس بالبخار – مشغل غسالات الملابس – عامل غسيل وكي ) والتي تقع جميعها تحت مجال غسل وكيّ وتنظيف الملابس.

ما هي المهن التي تتطلب ترخيص حرفي في مجال النجارة

كما أفادت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان أن المهن التي تقع تحت مجال حرفة النجارة هي ( منجد أثاث – نجار ديكور عام – نجار أثاث – حدّاد – نجار أثاث عام – حدّاد أبواب معدنية – نجار باب وشباك – فني ألومنيوم – نجار جدران وأرضيات – نجار ديكور متخصص – فني لحام ) والتي يجب استخراجها للعمل بها قبل الأول من يونيو 2023.

ما هي المهن التي تتطلب التراخيص الحرفية في مجال صيانة السيارات

وقد صرحت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان أن مهن صيانة السيارات التي تتطلب الترخيص الحرفي هي ( فني خراطات محركات – مركب زجاج مركبات – فني صيانة مركبات خفيفة – حداد ترميم هياكل – سمكري أجسام سيارات – عامل عزل حراري – مشحم ومزيّت سيارات – ميكانيكي – فني الديترات – كهربائي سيارات – ميكانيكي فرامل – منجد مركبات – ميكانيكي مكيف سيارات – دهان مركبات ).

كما يمكن القيام بإصدار ترخيص حرفي لمزاولة مهنة إلكترونية من خلال الدخول إلي منصة بلدي والضغط علي بدء الخدمة بعد التحقق من الشروط والضوابط ، وذلك كما قمنا بشرح تفاصيل كيفية إصدار رخصة مهنية لمزاولة نشاط التجارة في الذهب والمجوهرات.