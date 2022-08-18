نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي حالات صرف معاش التقاعد للورثة بعد الوفاة في المملكة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوضبح حالات صرف معاش التقاعد للورثة في حالة وفاة المستفيد الرئيسي من المعاش، حيث كشفت المؤسسة أن هناك عدد سبع حالات يستطيع فيها الورثة الاستفادة من معاش المستحق لراتب التقاعد، وكانت المؤسسة قد تلقت العديد من التساؤلات حول أحقية الورثة في الراتب التقاعدي الخاص بالمستفيد من المعاش حال وفاته، ولذلك قامت المؤسسة بتوضيح هذا الأمر والكشف عن نصيب الورثة من الراتب التقاعدي في حالة استحقاقهم لهذا الراتب بعد وفاة المستفيد، ويعتبر الراتب التقاعدي هو الراتب الشهري الذي تقدمه المؤسسة للمتقاعد ويتم خصمه شهريا من راتبه الشهري طوال مدة العمل الوظيفي، وفي حالة وفاة المستفيد الرئيسي من االراتب التقاعدي، يتم صرفه للورثة في حالات معينة.

حالات صرف معاش التقاعد للورثة

وأضافت المؤسسة أن اللائحة الخاصة بالمعاشات توضح الفئات المستحقة للراتب التقاعدي من الورثة الذين تنطبق عليهم اشتراطات المؤسسة، وهذه الفئات هي:

قد يستفيد الزوج من راتب معاش زوجته أو الزوجة من راتب معاش زوجها بشرط ألا تكون موظفة في إحدى الوظائف سواء كانت مدنية أم عسكرية.

والزوجة تستفيد من الراتب التقاعدي للزوج بشرط ألا تكون موظفة.

يستحق الأبناء الذكور نصيبهم من الراتب التقاعدي الخاص بوالدهم المتوفي طالما كان سنهم أقل من 21 عاما.

أما إذا كانت دراستهم جامعية فيستحقون المعاش حتى سن 26 عاما أو الانتهاء من السنوات التعليمية، أما إذا التحق الأبن بوظيفة مدنية أو عسكرية تنطبق عليها لائحة الوظائف المدنية والعسكرية فيتم إيقاف المعاش في هذه الحالة.

هناك حالة أخرى قد يستطيع الأبن الذكر من خلالها أن يتحصل على الراتب التقاعدي لوالده المتوفي، وهي أن يكون الأبن مصابا بعجز مرضي يمنعه من الالتحاق بأية وظيفة أو مهنة، بشرط أن يتقدم بشهادة طبية معتمدة تثبت هذا اعجز، وفي حال زوال العجز المرضي يتم قطع راتب المعاش عنه.

البنات من نسل المتوفى يتحصلن على نصيبهن من الراتب التقاعدي وفق توزيع الأنصبة في الميراث بشرط ألا تكون موظفة في إحدى الوظائف المدنية أو العسكرية، وأيضا يجب ألا تكون متزوجة، فإذا تزوجت أو التحقت بوظيفة يتم قطع المعاش.

يستفيد من الراتب التقاعدي الأب والأم والجد والجدة وأبناء الأبن الذي يتوفى في حياة والده مستحق الراتب التقاعدي، ولكن تشترط المؤسسة على كل هذه الفئات تقديم إثبات حكومي أن المتوفى مستحق الراتب التقاعدي كان يعولهم ويكفلهم في حياته.

اشتراطات صرف المعاش للورثة

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أيضا الاشتراطات لصرف الراتب التقاعدي للورثة، حيث يجب أن يتقدم المستحقين للراتب التقاعدي منهم بالأوراق الثبوتية التي تثبت أحقيتهم في الراتب الخاص بالمتوفى لدى المؤسسة خلال عامين فقط من تاريخ الوفاة، وكذلك في حالة تغير حالة أي مستحق من الحالات السابقة إلى غير مستحق يجب إبلاغ المؤسسة فوراوذلك حتى لا يتم إيقاف المعاش نهائيا أو يتحصل أفراد على راتب غير مستحق مما يضعهم تحت حكم القانون.