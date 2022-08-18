نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصصات ارامكو لخريجي الثانوية 1444 وخطوات وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخصصات أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1444 بالمملكة العربية السُّعُودية والتي قامت بتوفيرها شركة أرامكو في برنامج التدرج الوظيفي لكل من يرغب في التقديم للحصول على تدريب ثم التوظيف من خريجي شهادة الثانوية العامة ، ومن خلال المعلومات التي نقدمها لكم عبر هذا المقال ؛ سوف نوضح لكم جميع التخصصات المطلوبة المتاحة في الشركة لكل من يريد التعرف على هذه التخصصات ارامكو للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية من المسارين العلمي الأدبي بالتفصيل.

تخصصات أرامكو لخريجي الثانوية

تأتي التخصصات المطلوبة في برنامج التدرج الوظيفي التي قد أعلنت عنها شركة أرامكو السُّعُودية على النحو التالي:

تخصص رجال أمن صناعي.

تخصص ميكانيكا حفر.

المسار الوظيفي المتعلق بالأعمال المكتبية.

تخصص في تشغيل آلات النفط والغاز.

تخصص فني في صيانة الأدوات.

مسار رجال المطافي.

المسار الخاص بمجال فن المعادن.

تخصص في لحام المعادن.

فني في صيانة التكييف والتبريد.

تخصصات فنيين كهرباء.

شروط التقديم في شركة أرامكو لخريجي الثانوية

من اهم ما تقدمه شركة أرامكو السعودية لأبناء المملكة عددا من الوظائف والتخصصات لتوظيف الطلبة والطالبات خريجي شهادة الثانوية العامة حتى يتثنى لهم الحصول على منحة دراسية بعد أن يؤدون التدريبات التعليمية بها وتتميز شركة أرامكو أنها من الشركات الرائدة في إنتاج الكيميائيات والطاقة وتتميز أيضًا بأن لها قدرة فائقة في التنقيب والمعالجة والإنتاج والتكرير إلى جانب الخبرة في مجال التسويق الإلكتروني العالمي، ولقد قامت الشركة بوضع عدد من الشروط للطلبه والطالبات خريجي شهادة الثانوية العامة من يرغبون في التقديم عليهم توفير كافة هذه الشروط التي تؤهلهم للحصول على برنامج التدرج الوظيفي، وهي:

أن يجتاز الطالب أو الطالبة جميع الاختبارات التي تحددها الشركة وذلك بنسبة 72% فما فوق وتكون هذه الاختبارات معتمدة من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، مثل امتحان القدرات العامة.

ألا يتعدى عمر المتقدم بالطلب عن أربعة وعشرون 24 عامًا (وفق التقويم الهجري).

أن يكون حاصل على مجموع درجات لا يقل عن خمسة وسبعون 75% في الثانوية العامة

أن يكون الخريجين من الجنسين من الفروع المطلوبة ( التجارية أو العلوم الطبيعية أو العلوم الشرعية أو الصناعية).

ولكل متقدم كذلك؛ يجب أن يكون من خريجي السنوات التالية عام (1438/1439) أو عام (1439/1440) أو عام (1440/1441) أو عام (1441/1442) أو عام (1443/1442هـ).

خطوات التقديم في شركة أرامكو للثانوية

تأتي خطوات القديم في برنامج التدرج الوظيفي أرامكو والي كفل لهم في ضوء سلم رواتب ارامكو الحصول على راتب شهري 3000 ريال طوال مدة التدريب، ما يلي: