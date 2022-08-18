نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الجواز وطريقة الحصول على تأشيرة عمل عبر visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجأ الكثير من الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية والوافدين إليها من جميع أنحاء العالم إلى استعلام عن تأشيرة برقم الجواز، من خلال المنصات الالكترونية التي اتاحتها وزارة الداخلية السعودية التابعة لخدمات التأشيرات، لمساعدتهم على إجراء الاستعلام عن كافة الأمور المتعلقة بالتأشيرات، وذلك بالطرق الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والتي اجتاحت السعودية مؤخرًا وسوف نطلعكم من خلال هذا المقال على خطوات استعلام عن تأشيرة زيارة.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

يمكنك الاستعلام من خلال منصة التأشيرات التابعة وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة عن جميع التأشيرات التي تريد التأكد من إصدارها، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بفتح الموقع الخاص التأشيرات الالكترونية.

ثم قم بالدخول على استعلام على يسار الشاشة.

بعد ذلك في خانة نوع الاستعلام قم باختيار طلب تأشيرة.

ثم قم بكتابة رقم الطلب.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الجواز في الخانة المخصصة.

ثم قم بكتابة رمز التحقق الذي امامك في الخانة التي بجانبه.

بعد ذلك قم بالدخول على ايقونة استعلام.

ستظهر لم كل البيانات المتعلقة بطلب التأشيرة الخاص بكم بوضوح.

ومن خلال خطوات العرض تستطيع الاستعلام عن وضع التأشيرة ونوعها، ضمن المعلومات التي ستظهر لك.

خطوات الحصول على تأشيرة عمل للسعودية

يبحث الكثير من الراغبين والباحثين عن تأشيرة عمل، للدخول إلى المملكة العربية السعودية والخطوات اللازمة لاستخراج التأشيرة تتمثل كالاتي:

أولاً يجب على مقدم الطلب إحضار عدة مستندات متمثلة في جواز السفر، صورة شخصية الصحيفة الجنائية، المؤهل الدراسي.

التسجيل على الانترنت لاستخراج شهادة تحاليل طبية.

أيضاً على المتقدم إصدار استمارة بيانات خاصة.

بينما علية تسديد مبلغ يقدر بحوالي 500 ريال سعودي للقنصلية.

كما يتجه الشخص الي المواقع المعنية بالإدارة العامة لدفع رسوم 20 ريال سعودي.

ثم يتم الانتظار لمدة 20 يوم حتى يتم التحقق من الطلب قبل التصديق بالقبول أو بالرفض.

في ضوء الحديث عن مقال استعلام عن تأشيرة برقم الجواز نرجو أن نكون وضحنا لكم جميع الخطوات التي يجب أن تتبع للاستعلام عن التأشيرة، كما أضفنا لكم الخطوات الإلكترونية الواجبة لطلب تأشيرة عمل والتي يحتاجها جميع المواطنين وتوفر عليهم الكثير من الجهد.