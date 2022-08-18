نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن على الدفعة 57 من برنامج الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلن لكم خطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن والذي كان قد اغلق التسجيل به منذ سنوات إلا أنه أعاد فتح باب التسجيل مرة أخرى تنفيذا للأوامر الملكية التي صدرت في هذا الأمر، ويرغب عدد كبير من المواطنين في الاستفادة من دعم البرنامج الذي يهدف إلى تقديم عدد الإعانات المالية إلى الأسر الأشد احتياجا في المملكة العربية السعودية، ويتم إرسال المبلغ في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما تم إيضاح اكثر من طريقة للاعتراض في حالة وجود أي أمر لا يعجبك، لنتحدث عن خطوات الاعتراض وشروط الحصول على حساب المواطن.

خطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن

من الممكن أن يتم تعريف الاعتراض على أنه إمكانية القيام بتقديم طلب لمراجعة الطلب وإعادة النظر فيه مرة ثانية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج، كما يجب ألا تزيد المدة عن تسعين يوما من الوقت الذي ظهرت فيه نتيجة الأهلية من عدمها، ويجب في البداية أن تتوجه إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ثم الضغط على إدارة الحسابات ومنه الحساب ثم انقر على تاريخ الاستحقاق ومنه سيظهر لك القائمة الخاصة بالإحالة وستلاحظ أن في حالة عدم الأهلية ستجد أمامك السبب بالتفصيل الذي أدى للرفض، قم بالضغط على رفع أعتراض التي ستكون موضعها بجانب الأسباب.

قم بكتابة المعلمات الشخصية التي يطلبها منك الموقع ثم انقر على زر إرسال، كما يجب التنبيه على أن يكون تقديم طلب الاعتراض لا يجب أن تزيد عن ثلاثة شهور من الوقت الذي ظهرت فيه النتيجة، كما يجب ألا تتعدى المدة عن 90 يوم وإلا لن يتم النظر إلى طلب الاعتراض من بوابة حساب المواطن الرسمية.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

لابد أن يكون المتقدم للحصول على البرنامج أن يكون جنسيته سعودي ومقيم إقامة دائمة بالمملكة السعودية ويتم استثناء الابن والزوجة من الرجل السعودي إلا أنه لابد من أن يكونوا حاملين البطاقة الخاصة بالتنقل، يجب إلا يكون المتقدم قد خرج من المملكة خلال آخر ثلاثة سنوات، إلا الأشخاص الذين بإمكانهم تقديم كما يثبت سفرهم، يجب إلا يكون شخص مسجون أو محكوم عليه بتهمة ستسلبه حريته كما يجب ألا يكون مقيم في أي دور ترعاها المملكة، كما يجب إرفاق جميع البيانات والأوراق بطريقة صحيحه حتى يتم تقديمها إلى الجهات المختصة للتأكد من حقيقة استيفاء الشروط.