نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية ssc sprots الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بدء بطولة الدوري السعودي للمحترفين بدأت عمليات البحث عن تردد قناة السعودية الرياضية ssc sprorts الجديد تزداد بكثرة على محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث يعد هذا الدوري من أحد أهم المباريات الكروية التي تجري عادة على الساحة العربية ضمن النطاق المحلي، ويسارع عشاق كرة القدم دائمًا إلى تفقد ترددات الأقنية التي تبث مبارياتهم حرصًا على أن لا يفوتهم أي من هذه المباريات الهامة لفرقهم المفضلة، لذا سنستعرض لكم تردد قناة السعودية الرياضية الرسمية في هذا المقال

تردد قنوات السعودية الرياضية ssc sports



صرحت إدارة شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية أنها كانت ولا زالت تنقل لمشاهديها الأكارم مبارياتهم التي يحبون بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع اشتراكات شهرية أو حتى سنوية، وذلك عبر الأقمار المتعارف عليها نايل سات الصناعي وعرب سات، بترددات تختلف في كلا القمرين، وكان هذا التصريح في تغريدة عبر حساب القنوات على تويتر، ولكنها لمحت إلى أنه يوجد بعض المباريات التي يلزمها دفع اشتراك وهي من قائمة المباريات الحصرية التي تشتريها قنوات السعودية الرياضية والتي يلزم لها تكلفة خاصة عن باقي المباريات التي اعتاد الجمهور مشاهدتها عليها، ولذلك فإنها تمتلك شعبية كبيرة ليس في السعودية فقط ولكن في جميع أنحاء الوطن العربي.

تحديث تردد قناة السعودية الرياضية ssc

بعد تغيير التردد القديم أدرجت إدارة قناة السعودية الرياضية ssc ترددها الجديد الذي يمكن للمشاهدين متابعتها وذلك على النحو الآتي:

عبر النايل سات:

التردد: 23512.

بمعدل ترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ يكون بمقدار:⅚

استقطاب: أفقي.

عبر عرب سات:

التردد: 12417.

بمعدل ترميز: .27500

ومعامل تصحيح الخطأ يكون بمقدار: ⅚.

استقطاب: عمودي.

البرامج التي تعرض على قناة السعودية الرياضية

تتميز القنوات الرياضية السعودية بنقل وعرض كل ما هو جديد على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية، حيث تستقبل دائمًا أشهر نجوم الساحرة المستديرة من لاعبين ومدربين للفرق وتجري معهم حوارات متنوعة من تحليل المباريات والأخبار وغيرها مما يخص الشأن الرياضي، ومن أبرز هذه البرامج هو برنامج السوبر السعودي، وبرامج يهتم بتحليل البطولات والمباريات، وتنقل أيضًا دوريات مختلفة ك دوري كأس السوبر الإسباني، وكأس آسيا.