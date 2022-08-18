سلم رواتب ارامكو لخريجي الثانوية العامة ١٤٤٤ ومواعيد التقديم الآن

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عمر شويل - جدة سلم رواتب ارامكو لخريجي الثانوية العامة 1444 يعد من المعلومات المهمة للغاية التي يتطلع إلى معرفتها كافة أبناء وبنات المملكة العربية السُّعُودية الراغبين في الانضمام إلى فريق عمل الشركة ، لا سيما أن ارامكو كانت ولا تزال وحدة من أكبر وأهم الشركات في الوطن العربي والعالم المتخصصة بشكل أساسي في إنتاج وعلوم النفط والبترول والغاز الطبيعي ، ولاحقا سوف يتم توضيح كم راتب ارامكو للثانوية بالتفصيل.

شركة أرامكو السعودية

إن شركة أرامكو تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة. والبتروكيماويات، وهي تضم عدد لا حصر له من الموظفين والعاملين وهي بمثابة الصرح الصناعي والتدريبي والتوظيفي الشامل والمهم داخل المملكة ، إذ أنها تقدم عدد كبير من البرامج التدريبية والتعليمية للشباب سواء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو البكالوريوس والدبلوم أو في ذلك في عدد هائل من التخصصات ومجالات العمل العلمية والإدارية. الإنتاجية والخدمية وغيرها.

سلم رواتب ارامكو لخريجي الثانوية العامة ١٤٤٤

تقدم شركة أرامكو السعودية للحاصلين على الثانوية العامة برنامج تدريبي خاص يطلق عليه اسم برنامج التدرج الوظيفي ، وهو يساعد على تأهيل الشباب إلى سوق العمل خصوصًا في مجال إنتاج الطاقة والنفط والبتروكيماويات.

ويتدرب الطلاب عبر هذا البرنامَج لمدة ٥ أيام أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء لمدة ٨ ساعات في كل يوم تدريب، ومن خلال هذا التدريب يتم توزيع الطلاب وتعريفهم على المجال أو التخصص الوظيفي الذي سوف يلتحقون به بالشركة بعد الانتهاء من فترة التدريب، وفيما يخص سلم رواتب ارامكو لخريجي الثانوية فإنه يتم صرف راتب قيمته ٣٠٠٠ ريال سعودي شهريا لكل طالب مع خصم قيمة قدرها ٩ ٪ من الراتب رسوم تأمين.

شروط القبول في ارامكو لخريجي الثانوية ١٤٤٤

هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي معرفتها قبل التقديم في برنامج التدرج الوظيفي ارامكو لضمان قَبُول الطالب ، حيث تشمل شروط التسجيل في برنامج أرامكو المهني لخريجي الثانوية، ما يلي:

ألا تقل نتيجة الثانوية العامة عن ٧٥ ٪

اجتياز اختبار القدرات العامة السُّعُودية مركز قياس بمعدل ٧٢ درجة على الأقل.

إن لا يزيد سن الطالب عن ٢٤ عاما عند تاريخ تقديم الطلب وذلك وفقًا للتقويم الهجري.

لا يكون قد مر أكثر من ٥ سنوات على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة.

إصدار سجل المخالفات المرورية عبر الإدارة العامة للمرور، وذلك عن آخر عامين، مع ضرورة إرفاق هذا المستند مع باقي المستندات المطلوبة الأخرى عند التقديم.

التقديم على برنامج التدرج الوظيفي ارامكو 1444

يمكن لأي طالب التقديم على برنامج التدرج الوظيفي ارامكو لخريجي الثانوية العامة للتدريب عبر اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص برابط موقع شركة أرامكو السعودية في مواعيد التقديم إلى البرنامج التي يتم الإعلان عنها رسميًا غير موقع الشركة.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

النقر على التقدم إلى برنامَج التدرج الوظيفي.

تحديد المسار التعليمي الخاص بالطالب سواء علمي أو أدبي.

رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط على إرسال الطلب و انتظار نتيجة التقديم بعد ذلك.

من الضروري أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار القدرات العامة، واختبار اللغة الإنجليزية، وأيضًا الفحص الطبي لكي يتم قبوله.

موعد التقديم في برنامج التدرج الوظيفي ارامكو لخريجي وخريجات الثانوية 2022

أعلن الموقع الرسمي الخاص بشركة أرامكو السُّعُودية عن فتح باب التقديم على برنامج التدرج الوظيفي أرامكو للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة بداية من دفعة الثانوية العامة لعام ١٤٣٩/١٤٤٠ه‍ وحتى دفعة عام ١٤٤٢/١٤٤٣ه‍ في الفترة الزمنية ما بين يوم ٧ أغسطس ٢٠٢٢م وحتى يوم ٢٠ اغسطس ٢٠٢٢م، ولم يتم الالتفات إلى أي طلبات التحاق بالبرنامج بعد انقضاء تلك المدة المتاحة للتقديم حتى وإن كان الطالب مستوفيًا لكافة الشروط، وسوف يبدأ التدريب رسميًا للطلاب المقبولين بداية من يوم الأحد الموافق ٢٣ أكتوبر لعام ٢٠٢٢م.