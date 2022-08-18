نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المقبولين بالأمن الدبلوماسي 1444 منصة أبشر الأوراق المطلوبة وتعليمات المقابلة الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتائج قبول الأمن الدبلوماسي 1444هـ بالقوات الخاصة السعودية، الإستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي لوظائف الأمن الدبلوماسي رجال، للتعيين برتب وكيل رقيب وعريف وجندي وجندي أول، حيث كانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن حاجتها لشغل الوظائف المعلنة للأمن الدبلوماسي، وقد بدأ التقديم منذ 20/10/1433 هـ وحتى الخميس 25/10/1443 هـ، وتختص بوابة أبشر الإلكترونية، بعرض النتائج الخاصة بمن انطبقت عليهم شروط القبول بوظائف الأمن الدبلوماسي، حيث تقوم الإدارة العامة للقبول المركزي برفع نتائج المقبولين عبر المنصة للإستعلام الإلكتروني.

نتائج قبول الأمن الدبلوماسي

يزيد البحث بشكل مستمر عن رابط الإستعلام عن نتائج قبول الأمن الدبلوماسي الخاص بالقوات الخاصة السعودية، وهي الوظائف المُعلنة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي التابع لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية، ويهم المتقدمين التعرف على أسماء المقبولين في وظائف الأمن الدبلوماسي العسكرية المُعلنة، للتعيين برتب عريب ووكيل ووكيل رقيب وجندي وجندي أول، وهي الوظائف التي تلقى اقبالاً كبيراً من فئة كبيرة من الشباب بالمملكة، الذين يهمهم شغل إحدى الوظائف الحكومية بالأمن الدبلوماسي، لما تقدمه من مزايا ومرتبات مجزية للعاملين، فضلاً عن شرف خدمة والدفاع عن الأراضي السعودية.

رابط الإستعلام عن نتائج الأمن الدبلوماسي 1444هـ

منصة أبشر للتوظيف، هي المنوط بها اعلان نتائج القبول بالأمن الدبلوماسي، فمن خلال الدخول على المنصة قم بإختيار أبشر للأفراد، ومن ثم المتابعة، من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول، والمتابعة للدخول على صفحتك الشخصية عبر البوابة، والتي يوضح بها نتيجتك في الوظائف المتقدم لها.

المستندات المطلوبة للتقديم بالأمن الدبلوماسي

في حالة إذا ما ظهرت لك النتيجة بقبولك في احدى وظائف الأمن الدبلوماسي المعلنة، فيجب عليك تحضير الأوراق والمستندات التالية واصطحابها معك عند التقديم:-

استمارة موعد التقديم ويمكن طباعتها من خلال منصة أبشر.

أصل بطاقة الهوية الوطنية ونسختين منها.

نسخة من شهادة الثانوية العامة.

نسخة شهادة اختبار القدارات العامة.

نسخة شهادة اختبار التحصيلي.

نسخة البطاقة العائلية.

6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

قيد الأسرة لوالد المتقدم متضمن أسم الوالدة (نسخة).

نسخة من العنوان الوطني.

أصل شهادة ما بعد الثانوية العامة للمصادقة.

أصل ما تم الحصول عليه من شهادات إضافية (بكالوريوس أو دبلومة).

نتيجة اختبار القدرات العامة.

تقديم شهادة معادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية