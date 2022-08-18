الخطوات المتبعة للإستعلام عن نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال عبر منصة أبشر توظيف 1444

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عمر شويل - جدة قامت الإدارة العامة للقبول المركزي ،في وزارة الدخلية بالمملكة العربية السعودية ،بالإعلان عن نتائج القبول الأمن الدبلوماسي 1444 ،على وظيفة جندي ،و رقيب للرجال ،من أجل حصول المتقدمين على نتائج القبول المبدئي في القوات الخاصة ،و أيضا إستكمال كافة الطلبات الخاصة بالتقديم ،في الوظائف ،التي أعلنت عنها القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية الخاصة بالرجال.

تفاصيل نتائج القبول المبدئي في قوات الأمن الدبلوماسي 1444

قام المواطنين السعوديين ،في الساعات الماضية بالبحث عن نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي ،والتي تم الإعلان عنها ،من قبل وزارة الدخلية السعودية ،عبر منصة أبشر للتوظيف.

والجدير بالذكر أن وزارة الدخلية السعودية ،أعلنت عن توافر عدة وظائف للرجال ،وتم التسجيل بها ،ابتداء من يوم 20/10/1443 ،وتم إنتهاء التسجيل بها 25/10/144.

الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف الأمن الدبلوسي 1444

إذا تم قبول المتقدم في وظائف الأمن الدبلوماسي ،لابد من إحضار عدة مستندات ،وهذه المستندات تتمثل في:

أولا:يتم إحضار إستمارة الموعد ،ويتم طباعتها من خلال منصة أبشر للتوظيف.

يتم إحضار أصل وصورتين من بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة الخاصة بالمتقدم.

يتم إحضار صورة من شهادات إختبارات القدرات العامة.

إحضار صورة من شهادات القدرات التحصيلي.

صورة من البطاقة العائلية.

إحضار عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

صورة من قيد الأسرة لوالد المتقدم متضمنا أسم والدة المتقدم.

صورة من العنوان الوطني الخاص بالطالب.

يتم إحضار أصل وصورة من الشهادات الإضافية الحاصل عليها المتقدم.

وأخيرا:بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة من خارج المملكة ،يتم إحضار صورة من شهادة المعادلة.

إلتزامات حضور المقابلة الشخصية

أولا:يتم الحضور بالزي الرياضي ،وضرورة الإهتمام بالمظهر.

يتم الحضور في الموعد المحدد ،من قبل الإدارة ،وفي حالة التخلف عن الحضور في الموعد ،يكون الموعد لاغي.

عدم إحضار أي أمتعة إلي المقابلة الشخصية.

الخطوات المتبعة للإستعلام عن نتائج القبول بالأمن الدبلوماسي 1444

يمكن الإستعلام عن نتائج القبول بالأمن الدبلوماسي ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في: