نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات موبايلي سوشال لامحدود وكيفية الاشتراك والشروط| يومية وأسبوعية وشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُوَفّر شركة mobily للاتصالات في المملكة العربية السعودية، باقات موبايلي سوشال لامحدود مميّزة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، فيسبوك وواتساب وتويتر وسناب شاب وجوجل ديو، وهي تمنح استخدامًا لا محدود لهذه التطبيقات التي يمكن لمشتركي الخطوط مُسبقة الدفع والخطوط المفوترة الاشتراك فيها لمدة يوم أو أسبوع أو شهر حسب الحاجة.

كيفية الاشتراك في باقات موبايلي سوشال لامحدود

ومن الممكن الاشتراك في باقات موبايلي سوشال لامحدود بكل سهولة من خلال رموز اشتراك، وذلك على النحو التالي:

للاشتراك لمدة يوم نرسل 441 إلى 1100.

وللاشتراك الأسبوعي، نرسل 447 إلى 1100.

أما الاشتراك الشهري فنرسل 440 إلى 1100.

ومن الممكن الاشتراك من خلال أكواد بإدخال الكود #441* ثم اتصال، وذلك للاشتراك لمدة يوم واحد، والكود #447* لمدة أسبوع، أو الكود #440* لمدة شهر، كما يمكن الاشتراك عن طريق تطبيق موبايلي، بالدخول إلى الحساب، ثم خطي، ثم سوشال ميديا، واختيار الباقة التي نرغب في الاشتراك بها، ويمكن الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني لموبايلي عن طريق تسجيل الدخول للحساب، ثم النقر على موبايلي، ثم حسابي، وأخيرًا النقر على الرسائل، واستكمال الاشتراك.

كيفية إلغاء الإشتراك؟

وفي حالة رغبة أي عميل في إلغاء الاشتراك يمكنه إرسال الرقم 0440 إلى 1100، أو الاتصال على الكود *0440#، من الممكن أيضًا، إلغاء الاشتراك من خلال إدخال كود *1100#، بعد إدخال *1100# ثم اتصال، ويرجى اتباع الخطوات التالية: خدمات موبايلي، خدمات الرسائل، خدمات السوشال.

شروط الاشتراك في باقات mobily للسوشال ميديا

وحددت شركة mobily عددًا من الشروط للاشتراك في إحدى باقات السوشال ميديا اللامحدودة، وهي كالتالي: