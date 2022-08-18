نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد 2022 طريقة الحصول على قرض بدون تحويل راتب مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد 2022 قرض بدون تحويل راتب مصرف الراجحي هناك العديد من القروض التي يقوم مصرف الراجحي بتمويلها ومنها قرض بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي حيث انه يعد من أنواع القروض التي يوفرها البنك في المملكة العربية السعودية، فهو يقدم عدد من القروض التي تلبي احتياجات جميع العملاء متوافقه مع الشريعة الاسلامية بالإضافة الى انه يقدم عدد من التسهيلات للحصول على القروض الشخصيه بدون ان يتم تحويل راتب، ويكون التسديد للقروض الشهرية بشكل مباشر وسوف نوضح كيفية الحصول على القرض من خلال موقع ثقفني.

قرض بدون تحويل راتب مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمة مميزة وجديدة الى جميع العملاء، وهي الحصول على قروض شخصية بدون تحويل الراتب الشهري بشكل مباشر على بنك الراجحي ليتم تسديد الاقساط وان هذه الخدمة لا تتوفر على لفئتين من الأشخاص هم موظفين البنوك في المملكة والأطباء وتم حصوله الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص للبنك أو من خلال أحد فروع البنك القريبة من العميل واتباع الخطوات التالية

يجب إدخال جميع المعلومات الشخصية من الاسم والجنسية والعمر ورقم الهوية الوطنية ورقم حساب البنك.

ثم يجبإدخال جميع المعلومات المالية والتي منها تحويل الراتب للبنك وقيمة الراتب الشهري ونوع قطاع العمل الذي يعمل به.

ثم يجبتحديد نوع القرض الذي سوف يحصل عليه العميل من القائمة الرئيسية.

ثم يجب إدخال جميع معلومات التواصل والاتصال مع العميل من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان.

شروط الحصول على قرض الراجحي بدون تحويل الراتب

هناك عدة شروط يحددها بنك الراجحي السعودي والتي يجب أن تتوفر في العميل لكي يحصل على التمويل بدون تحويل راتب ومن هذه الشروط ما يلي