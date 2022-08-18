نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار رخيصة ومناسبة سيارات مستعملة للبيع في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة تعتبر من أفضل السيارات استخداما، لأن هيكلها يتميز بالمتانة، وماكينتها قوية بشكل رائع، وأسعارها بسيطة ويمكن تقسيمها على هيئة راتب شهري بسيط، مما يجعل الجميع يبحث عنها في مواقع البيع والشراء والمعارض، لذلك سوف نتحدث إليكم اليوم عن سيارات تويوتا المستعملة. سيارة تويوتا 86 ٢٠٠٩ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا 86 ٢٠٠٩ تتمتع بلون بني لامع، وناقل حركة اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات لونها بني مثل لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة ريموت كنترول، وجنوط، ووسادة هوائية للسائق، ووسادة هوائية جانبية، ونظام فرامل مانع للانغلاق.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣٩٨,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في المدينة المنورة.

تعرض سيارة تويوتا 86 ٢٠٠٩ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ١,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و١,٠٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0594638780,+966594638780. للبيع سيارة تويوتا أوريس ٢٠١٦ مستعملة سيارة تويوتا أوريس ٢٠١٦ تتمتع بلون أسود لامع، وناقل حركة اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين، وهيكلها الهاتشباك.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة جنوط، واربع نوافذ زجاج.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٢,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في المدينة المنورة.

تعرض سيارة تويوتا أوريس ٢٠١٦ للبيع بسعر ١٥,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0538747907,+966538747907. سيارة تويوتا فورتشنر ٢٠١٥ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا فورتشنر ٢٠١٥ تتمتع بلون رمادي لامع، وناقل حركة اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية، وريموت كنترول، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من القماش، ومرايات ضم للإغلاق.

يوجد بهذه السيارة حساسات، وجنوط، ومبدل أقراص، ومشغل دي في دي.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 120,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الجوف.

تعرض سيارة تويوتا فورتشنر ٢٠١٥ للبيع بسعر ٢٨,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 5,000 ريال سعودي مقدم و800 ريال سعودي بداية كل شهر.

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