الموارد البشرية توضح كيفية الإبلاغ عن سوء المعاملة بمقر العمل في السعودية 1444

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عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن آلية التقدم بشكوى بشأن سوء المعاملة بمقر العمل بالمملكة، وذلك في إطار السعي المستمر لتحسين بيئة العمل في البلاد، لجذب مزيد من الاستثمارات ورفع درجة المملكة في تقييمات بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال، وإصلاح العلاقات بين أصحاب الأعمال من جهة والعمل والموظفين من جهة ثانية.

الموارد البشرية توضح كيفية الإبلاغ عن سوء المعاملة بمقر العمل في السعودية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، كيفية الإبلاغ عن سوء المعاملة بمقر العمل في السعودية أونلاين، وذلك من خلال التطبيق الموحد الخاص بالوزارة عبر نظام الأب ستور، أو نظام الأندرويد، إذ يتم التسجيل في التطبيق والدخول إلى أيقونة الشكاوى وإرسال شكوى.

طريقة تقديم شكوى لمكتب العمل ضد شركة أونلاين 1444

ومن الممكن تقديم شكوى لمكتب العمل ضد شركة أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية. الضّغط على الخدمات الإلكترونية، واختيار بوابة الخدمات الإلكترونية لقطاع العمل. الضّغط على بوابة الأفراد، ثم الدخول من خلال النّفاذ الوطني. كتابة كلمة السّر وتفعيل تسجيل الدخول. إدخال رقم الهوية أو الإقامة، وكتابة كلمة السّر الخاصة بحساب المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية. النقر على تسجيل الدخول واستكمال إجراء التّحقق المطلوب، والنقر على بوابة الأفراد عبر الحساب، ثم النقر على أيقونة بدء خدمة رفع الدّعوى، وتحديد صفة المدعي وملء النموذج الإلكتروني، واتباع التعليمات لتقديم الدعوى إلى الوزارة.

كيفية رفع دعوى عمالية عبر بوابة ناجز الإلكترونية؟

وعبر بوابة ناجز الإلكترونية يمكن رفع دعوى عمالية، وتقديم شكاوى على شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: