سيارات مستعملة للبيع في السعودية بسعر رخيص وبحالة جيدة

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عمر شويل - جدة تحتل السيارات تويوتا مركز الصدارة في قائمة السيارات المستعملة الأكثر مبيعا داخل المملكة العربية السعودية لما تتميز به من المواصفات والكماليات وتحتوي على محرك قوي وإمكانيات عالية أوتوماتيك وتتميز بسعرها المنخفض مع وجود إمكانية التقسيط. سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تتوافر السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 13000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 89000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك مع إصدار أوتوماتيك بالكامل.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة تويوتا كامري مزودة بعدد أربعة سلندر.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

وتحتوي السيارة تويوتا كامري على شاشة لمس أمامية وبلوتوث وحساسات خلفية.

السيارة بها مكيف ومحركات وعضلات وحرارة وخالية من الحوادث والضربات والخدوش.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966599889582. للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 9000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 43000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

وسائل الراحة في السيارة تويوتا كامري مكونة من مرايات كهربائية ومكيف وفتحة سقف وزجاج فاميه وحساسات أمامية وجنوط وكاميرا خلفية ومقاعد كهربائية.

يمكن شحن السيارة لجميع مناطق المملكة العربية السعودية كما يوجد تأمين ونقل الملكية فوري.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0597955033 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966597955033. سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة الخرج.

تتواجد السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي.

كما يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 220000 ريال سعودي.

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