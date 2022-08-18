نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل السعودية تعلن خطوات اعتماد وثيقة الصلح عبر منصة تراضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خطوات اعتماد وثيقة الصلح عبر منصة تراضي الإلكترونية، للتيسير على المواطنين والوافدين، عن طريق تسريع إجراءات المصالحة وتقليل والجهد، وفي الوقت نفسه تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

خطوات اعتماد وثيقة الصلح عبر منصة تراضي

وأوضحت وزارة العدل السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اعتماد وثيقة الصلح عبر منصة تراضي تبدأ بكتابة كلمة “تراضي” في محرك البحث، والنقر على على علامة القائمة، وتسجيل الدخول، ثم إدخال رقم الهوية وكلمة السّر المستخدمين في منصة أبشر، ثم إدخال كلمة المرور المُرسلة عبر الهاتف الجوّال، والنق مجددًا على علامة القائمة، ثم طلبات تحت الإجراء.

ولا بد من النقر على رقم العملية المطلوبة من القائمة، وبعد الاطلاع على الوثيقة يُمكن اختيار القَبول أو الرّفض، مع إمكانية تحميل نسخة منها على الجوّال، ثم النقر على نعم لاعتماد الخطوات السابقة، وإغلاق الطلب.

طريقة التسجيل كمصلح على منصة Taradi السعودية

ومن الممكن التسجيل كمصلح على منصة Taradi السعودية، وذلك من خلال ابتاع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة Terada، والنق على التسجيل كإصلاح. كتابة الاسم، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، والعنوان بالكامل، وتحديد المراحل التعليمية. ظهور رسالة بها الرمز المطلوب التحقيق فيه، ثم إدخال الرمز في المكان المُحدّد، وننقر على التالي. اجتياز اختبار القياس، وتحديد موعد المُقابلة الشّخصية. تنفيذ اللقاء والمقابلة الشخصية، والانتقال إلى مرحلة إكمال المهمة، ثم استلام رسالة تفيد بأنه جرى تفعيل حساب التّسوية داخل المنصة.

كيفية الاستعلام عن حالة طلب الصلح عبر منصة تراضي

ومن الخدمات التي توفرها منصة تراضي السعودية للمستخدمين، هي خدمة الاستعلام عن حالة طلب الصلح أونلاين، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي: