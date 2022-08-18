انت الان تتابع خبر بعد التعديل الجديد لأرامكو .. الأسعار الجديدة لتعبئة أسطوانات الغاز في السعودية تتخطى السابقة بشكل مخيف وتصل لهذا الحد في بعض مدن المملكة! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قام تقرير صحفي، بالكشف عن الحد وصل اليه أسعار تعبئة أسطوانات الغاز بعد قرارا رفع سعرها اضافة الى توصيلها للبيت في بعض مدن المملكة.

وكشف التقرير الذي قامت صحيفة "المدينة" بنشر :"رفع سماسرة وباعة أسطوانات الغاز، سعر توصيل الأسطوانة إلى البيت في جدة إلى 30 ريالاً مقابل 25 ريالاً في السابق، وذلك بعد الزيادة في التعديل الأخير لأسعار تعبئة أسطوانات الغاز من 17.25 إلى 18.85 ريال حالياً".

وأشار التقرير:" عدد من أصحاب شاحنات التوزيع للمنازل، أن أسعار تعبئة الأسطوانة وتوصيلها للمنزل كان يتراوح من 25 إلى 26 ريالاً، وحالياً 30 ريالاً بزيادة تصل 5 ريالات، وفق صحيفة "المدينة".

ولفت:" بعض المستهلكين قالوا إن الشركة رفعت أسعار الغاز بواقع 1.60 هللة، ولكن ما نشاهده الآن هو استغلال من أصحاب سيارات التوصيل برفع السعر بواقع 11ريالاً للأسطوانة الواحدة، مطالبين بمتابعة هؤلاء المتجولين ووضع تسعيرة توصيل لهم، مع إلزامهم بوسائل السلامة".

واختتم:"سجلت أسعار الغاز في المدن الرئيسية التي يوجد موزع للغاز فيها كمدينة جدة للمستهلكين 18.85 ريال، وفي مكة بلغت الأسعار 20 ريالاً بزيادة 1.15 ريال تكلفة النقل، منها 1 ريال النقل والضريبة 0.15 ريال أما في محافظة الليث 200 كيلو جنوب جدة، بلغت الأسعار 21.5 ريال، وبلغ سعر إعادة تعبئة الغاز في محافظة القنفذة 400 كيلو جنوب جدة 23 ريالاً".