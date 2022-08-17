نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة الاشتراك في حملة المكيفات من حساب المواطن للمستفيدين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حملة المكيفات من حساب المواطن، يوفر برنامج حساب المواطن عدة خدمات للمواطنين المستفيدين منه ومؤخرًا تم إطلاق خدمة مكيفات حساب المواطن والتي توفر لكافة المواطنين المستفيدين في البرنامج وتنطبق عليهم شروط حملة التكييفات للحصول على تكييف بسعر رمزي من أجل مواجهة تلك الموجة الحارة في السعودية والتي يشتكي منها الكثيرين لصعوبة تحمل ارتفاع درجة الحرارة وما تؤثره على الصحة بالسلب وللتقديم في حملة المكيفات من حساب المواطن تابعوا معنا.

شروط التسجيل في حملة المكيفات من حساب المواطن

يجب توفير الشروط التالية للقبول في حملة المكيفات والحصول على التكييف وهي:

سن الفرد المسجل في الحملة لا يقل عن واحد وعشرين سنة. الإقامة الدائمة بالمملكة والاسم الخاص به مسجل بالفعل في حساب المواطن. تقديم الهوية الوطنية الشخصية والتي يجب أن تكون في فترة الصلاحية وغير منتهية. مراجعة الشروط والأوراق المقدمة قبل الرد بالقبول على طلب المستفيد.

الحصول على تكييف من حساب المواطن

اتبع الخطوات القادم ذكرها للحصول على مكيف من حساب المواطن بنجاح:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بـ حملة مكيفات حساب المواطن . تتم مشاركة الحملة والاطلاع على أنواع المكيفات وأسعارها المتاحة في الحملة لاختيار المناسب منها. تكون تلك المكيفات متاحة في عدة محلات أو شركات معينة بأسعار مخفضة للمسجلين في حملة حساب المواطن للمكيفات. يتم تحديد المتجر والتوجه إليه مع تقديم الهوية الوطنية لإدارة المتجر أو الشركة ثم اختيار المكيف الذي ترغب به.

أنواع وأسعار مكيفات حساب المواطن

تدور المبادرة حول توفير أنواع مختلفة من المكيفات للمواطنين المسجلين في حساب المواطن والمستفيدين من خدماته وتكون أسعار تلك المكيفات في الحملة مخفضة كثيرًا عن الأسعار العادية كما نلاحظ في النقاط التالية:

تكييف كرافت بارد وزنه اثنان طن سعره 2299 ريال.

وتكييف كارير سبليت بارد بوزن اثنين طن سعره 1599 ريال.

تكييف كاريد وزنه اثنين طن نوعه بارد سعره في حملة حساب المواطن للمكيفات هو 2350 ريال.

وتكييف جبسون بارد وزنه اثنين طن سعره الحالي للمستفيدين 2449 ريال.

الأسعار السابقة تم تخفيضها بنسبة كبيرة حتى تناسب ظروف المستفيدين من حساب المواطن ليحق لهم الحصول على مكيف في فصل الصيف يخفف عنهم من تلك الحرارة المرتفعة وهي من النقاط الإيجابية التي تقدم بها السعودية لمساعدة المواطنين.