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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في ساند 1444 والخطوات بالتفصيل، واحد من المواضيع التي تلمس حياة العديد من أفراد المجتمع داخل المملكة العربية السعودية، فقد تم إنشاء هذا النظام الخدمي في المملكة منذ نحو عقد من الزمن، بهدف تنشيط سوق العمل والحد من البطالة بين المواطنين، لذا يتزايد البحث حول كيفية التسجيل في ساند

ومما لا شك فيه أن هذا البرنامج واحد من الإجراءات التكافلية الأكثر نجاحا، والتي تبنتها حكومة المملكة بهدف الارتقاء بالسوية المعيشية في البلاد.

الاشتراك في ساند

وفي مستهل الحديث عن برنامج ساند تجدر الإشارة إلى أنه يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، ويسهم في توفير فرص العمل الملائمة للأفراد.

حيث يمكن التسجيل عبر منصته الإلكترونية عن بعد، وذلك من أجل الانتفاع من الدورات والأنشطة التأهيلية، علاوة على المساعدات المالية والعينية المختلفة.

ومن زاوية أخرى فإن البرنامج يعزز الخبرات والمهارات المطلوبة في سوق التوظيف بشكل مباشر، كي يرفع نسب حصول المسجلين فيه على وظائف لائقة بشكل يسير.

شروط تسجيل ساند

وتجدر الإشارة إلى أن العاطلين عن العمل والموظفين الذين فقدوا أعمالهم باستطاعتهم التسجيل في المنصة الإلكترونية عند تحقيقهم للشروط التالية:

التمتع بالجنسية العربية السعودية.

وألا يكون الشخص كهلًا تجاوز 60عامًا.

كما يجب أن يكون مسجلًا ضمن ملاك وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بالدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة بشكل دائم.

عدم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على ترك المتقدم لعمله السابق.

وألا يكون ترك العمل إثر تقديم الاستقالة الشخصية.

تحديث الشخص لبياناته ووضعه الوظيفي بشكل دوري في الوزارة.

التقيد بكامل الضوابط والشروط التنظيمية المتعلقة بالعمل.

كيفية التسجيل في ساند

أما على المستوى الإجرائي فيمكن تلخيص خطوات التسجيل في برنامج ساند لللتأمين ضد التعطل عن العمل وفق الخطوات البسيطة التالية: