نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض العقاري المدعوم وشروط الحصول عليه وكيفية تقديمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد القرض العقاري المدعوم من المبادرات التمويلية التي أطلقتها السعودية لتساعد بعض الفئات المجتمعية والتي تمكنهم من الحصول على فرصة عملأء إتاحة بعض الوحدات السكنية الملائمة لهم، وتابعونا لمعرفة المزيد عنه.

القرض العقاري المدعوم

تمنح الحكومة السعودية تمويل عقاري مدعم وهو من أهم المبادرات التمويلية المتعلقة بوحدات الإسكان التي تم توفيرها للأفراد الذين يريدون الحصول على قرض تمويلي يصل إلى مبلغ 500 ألف ريال سعودي،

وتتميز هذا المبادرة التمويلية بأنها مع معايير الدين الإسلامي لكن الاستفادة بهذا القرض تتطلب توافر مجموعة من الشروط للتقديم التي وضعها البنك السعودي الاستثماري أو أحد البنوك الاسلامية في السعودية مثل بنك الراجحي.

شروط الحصول على القرض العقاري المدعوم

يتسم القرض العقاري المدعوم ببعض الامتيازات الهامة التي تتمثل في الآتي:

حاصل على الموافقة من الجهات الإسلامية المختصة ويصل مبلغ القرض في الفئات المحتاجة إلى نسبة 100%

و يمنح أيضا للأفراد الذين يحصلون على راتب شهري الذي يصل إلى 1400 ريال سعودي مضاف عليه بدل السكن، ويتباين مبلغ الدعم تبعا لأصحاب الدخل الشهري المتفاوت.

يصل مبلغ القرض إلى 500 ألف ريال سعودي.

ويستطيع الفرد التنازل عنه لأحد أفراد المقربين من الدرجة الأولى

.ويتاح التقليل من الدفعة القادمة لتصل إلى نسبة 10% لتكون 5%

ويتم سقوط قيمة الأفراد الخاصة بهذا القرض عند موت الفرد أو تعرضه للعجز الذي يعوقه عن الحركة والعمل.

طريقة التقديم للحصول على القرض التمويلي

يتاح الحصول على هذا القرض عن طريق التسجيل فيه من خلال الذهاب إلى موقع صندوق التنمية العقارية و إتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقارية.

ثم سجل الدخول في الصندوق

اختر بعد ذلك خدمات المواطنين من خلال قائمة الخيارات الموجودة في الموقع

وأنقر بعد ذلك على كلمة تحديث البيانات الشخصية.

اكتب البيانات المتعلقة بالمتقدم .

حدد بعد ذلك القرض التمويلي المرغوب فيه ليتضح عدد من القروض المتاحة

ثم انقر بعد ذلك على القرض التمويل حسب الجهة الذي تتيحه وذلك حسب القواعد الخاصة بها.

هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا المزيد عن القرض العقاري المدعوم وشروط تقديمه وكيفية الحصول عليه، ونتمنى أن نكون قد استوفينا الموضوع بجميع جوانبه