نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التعليم 1444 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم في حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان عن جدول التعليم المدرسي وذلك خلال العام الدراسي الجديد 1444 حيث تضمن التقويم المدرسي ثلاثة فصول دراسية ويوضح لكم موقع ثقفني من خلال هذا المقال الخريطة الزمنية للفصول الدراسية.

نظام الدراسة في السعودية

أولا تمتد الدراسة من شهر آب لعام 2021 وحتى شهر حزيران لعام 2023

لأجل ذلك تم تحديد موعد بدء الدوام الرسمي للفصل الدراسي الأول في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر لعام 1444للهجرة، والمقابل 28 شهر آب لعام 2022

من ناحية أخرى تم تخصيص إجازة اليوم الوطني للملكة في يومي 25 و26 من شهر صفر.

بالإضافة إلى عطلتي نهاية أسبوع مطولتين، تصادفان يومي الأحد والاثنين 20و 21 من شهر ربيع الأول .

أما الثانية فهي يوم الخميس 16 ربيع الأول وفق التقويم القمري.

ليختتم الفصل الدراسي الأول بالعطلة الفصلية الممتدة بين يومي 30 ربيع الآخر وحتى 9 جمادى الأولى.

الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية

بعد ذلك يبدأ الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية سوف يبدأ بتاريخ 10جمادى الأولى المقابل 4 كانون الأول

يختتم في 10 شعبان 1444 للهجرة، والموافق للثاني من شهر آذار 2023

في غضون ذلك الفصل أيضًا إجازتي نهاية أسبوع مطولتين

الأولى توافق 24 جمادى الأولى،

أما الثانية تصادف يومي 22و23 من شهر جمادى الآخرة،

علاوة على ذلك إجازة التأسيس التي تقابل يومي 2و3 من شهر شعبان القادم.

الفصل الدراسي الثالث

وفي الختام نصل إلى الفصل الدراسي الثالث والأخير والذي يبدأ بعد انتهاء العطلة الفصلية الثانية

وذلك في يوم 20 شعبان، المقابل 12 آذار، وينتهي في 4شهر ذي الحجة.

ويتخلل هذا الفصل كل من إجازة عيد الفطر التي تستمر بدءًا من 22 رمضان وحتى 6 شوال

بالإضافة إلى إجازة نهاية أسبوع مطولة في 10و11 من شهر ذي القعدة.

وقد أرفقت الوزارة هذا التقويم بموعد وجوب التحاق المدرسين وأعضاء الهيئات التدريسية في مختلف مدارس المملكة العامة والخاصة

يصادف موعد التحاق المدرسين يوم 24 من شهر محرم 1444 والموافق 22 شهر أغسطس آب لعام 2022 الحالي .

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية أصدرت أيضًا التقويم المدرسي بشكل ملف pdf رقمي متاح على مختلف مواقع شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية.