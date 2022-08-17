نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين حول المملكة عن رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن 1444 لكي يتمكنون من الحصول عليها، ولكن وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط مُعينة لكي يتم استحقاقه للأشخاص الراغبين، فهي واحدة من ضمن المبادرات الهامة تحت رعاية المركز الوطني الطاقة بالمملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين على شراء التكيفات، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص هذ الامر.

رابط استحقاق مكيفات حساب المواطن 1444

لكي تتمكن من الحصول على مكيفات في حساب المواطن لابد من الانتقال بشكل مباشر إلى الرابط الرسمي لاستحقاقه لكي تتمكن من التقديم في حال توافر جميع الشروط المُحددة من قبل الجهة المخصصة لذلك الأمر، وتبلغ قيمته 900 ريال سعودي.

الاستعلام عن استحقاق خصم المكيفات

لكي تستعلم عن استحقاق خصم المكيفات يُمكنكم ذلك عبر اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمبادرة أجهزة التكييف.

أكتب رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أدخل رمز التحقق ثم أضغط على التحقق من الأهلية.

اطلع على كافة التفاصيل التي تُساهم في تأهيلك لكي تحصل على الدعم.

شروط استحقاق مكيفات حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط الخاصة بالاستحقاق وجاءت على النحو التالي وهي:

ضرروة أن يكون الشخص سعودي الجنسية فقط.

لابد أن يكون عُمره متجاوز الـ 21 عام.

يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية للفرد عند طلبه.

كيفية تحديد متجر مكيفات حساب المواطن 1444

يُمكنك تحديد المتجر الذي يُناسبك لكي تحصل على المكيف منه وذلك عبر التالي:

الانتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمبادرة المكيفات.

الضغط على خانة البحث ثم أختر متجر من الشريط العلوي.

أنقر على البحث عن المتجر لكي تختار ما يُناسبك.

استعلام عن أسعار مكيفات حـساب الـمواطن 1444

لكي تتمكن من الاستعلام عن أسعار المكيفات عبر حساب المواطن لابد من اتباع الآتي: