نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يبلغ سعر أسطوانة الغاز بعد الزيادة في السعودية؟.. غازكو تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفادت الشركة الوطنية السعودية للغاز والصناعة (غازكو) أن تكلفة إعادة تعبئة أسطوانة غاز جديدة بلغت 18.85 ريالًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 9.28٪ أي 1.6 ريال أخرى، وقالت الشركة إن السعر الجديد لا يشمل تكاليف النقل من محطة التوزيع إلى بائع التجزئة، كما تم رفع سعر اللتر لتعبئة الخزانات المستعملة إلى 0.9 ريال متضمنًا ضريبة القيمة المضافة، بعد أن ارتفع سابقًا بنسبة 8.7٪ عند 0.828 ريال، فيما ارتفع سعر اللتر بمقدار 0.072 ريال.

السعر النهائي لأسطوانة الغاز

وفي المدن الكبرى التي يوجد بها موزعون للغاز مثل جدة كان السعر النهائي للمستهلكين 18.85 ريالا بينما في مكة المكرمة 20 ريالا بزيادة 1.15 ريال شاملة تكاليف النقل 1 ريال، حيث أن هناك ضريبة قدرها 0.15 ريال سعودي لكل أسطوانة غاز، وقالت مصادر مسؤولة إن السعر بلغ 21.5 ريالا في ينبع وتكلفة التزود بالوقود بالبنزين في بعض المنافذ وصلت إلى 24 ريالا.

تاريخ تقديم السعر الجديد

أعلنت أرامكو السعودية عن تعديلات أسعار الغاز البترولي المسال (أسطوانات الغاز) ومنتجي الكيروسين اعتبارًا من 11 اغسطس 2022، مما يشير إلى أن مالكي المحطات والمستهلكين سيكونون قادرين على تتبع تحديثات الأسعار من خلال موقعهم على الإنترنت، وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المحلية للغازات الهيدروكربونية المسالة (أسطوانات الغاز) ومنتجات الكيروسين تتم مراجعتها سنويًا وفقًا للإجراءات الحكومية لتعديل أسعار ناقلات الطاقة ومنتجات المياه.

تعديل سعر البنزين

أصدرت أرامكو يوم السبت أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر أغسطس 2022، وهذا انطبق أيضا من 11 اغسطس، في حين تعتزم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تعديل أسعار البنزين والوقود في المملكة، باتباع الإجراءات الحكومية لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تفرض الحكومة سيطرتها من أجل القضاء على جشع التجار.

أسعار الوقود في السعودية

كانت أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر اغسطس كما يلي:

2.18 ريال لبنزين 91

2.33 لبنزين 95

0.63 ريال ديزل

الكيروسين بسعر 0.81 ريال

0.9 ريال مراقبة الغاز

يتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، يليه صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات الحوكمة في المملكة العربية السعودية لتعديل أسعار الطاقة والمياه.