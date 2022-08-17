نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة ميم التعليمية والاستفادة من مزايا المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة ميم التعليمية، وفرت المملكة العربية السعودية عدة منصات تعليمية للطلاب الهدف الأول والأساسي لتلك المنصات هو مساعدة الطلاب قدر الإمكان وتوفير محتوى علمي دسم وغني بالمعلومات التي قد يحتاجها الطلاب في فترة الدراسة والتعليم ومن تلك المنصات التي حازت على إعجاب الكثير من الطلاب والمعلمين بالسعودية هي منصة ميم التعليمية فما هي منصة ميم وطريقة التسجيل بها.

منصة ميم التعليمية

تقوم المنصة بمساعدة الطلاب كثيرًا من حيث توفير محتوى علمي مميز ومختلف وذلك بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعتمد عليها المنصة في تقديم المعلومات وشرحها للطلاب مهما كانت مرحلتهم الدراسية بالإضافة إلى أن المنصة توفر خدمات تعليمية ودراسية أخرى للطلاب أثناء استخدامها مثل الدروس التعليمية والدورات التدريبية المختلفة التي تساعد الطالب كثيرًا فيما بعد ولكن من أجل استخدام المنصة والاستفادة منها يجب التسجيل في منصة ميم التعليمية.

طريقة التسجيل في منصة ميم التعليمية

يتم التسجيل بسهولة بالمنصة حيث على الطالب اتباع الخطوات التالية فقط:

الذهاب إلى المنصة التعليمية الإلكترونية ميم.

اختيار خدمة حساب جديد في المنصة لفتح صفحة البيانات المطلوبة.

يجب أن يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة والتأكد من صحة البيانات لإتمام التسجيل بنجاح.

بعد الانتهاء من إدراج البيانات يجب الانتظار حتى يتم ارسال رسالة نصية الجوال بها رمز التأكيد لتفعيل الحساب.

يتم نقل هذا الرمز في الحقل الخاص به من أجل إتمام إنشاء الحساب بنجاح في منصة ميم.

بمجرد امتلاك حساب في المنصة يسهل على الطالب الاستفادة من مزايا منصة ميم التعليمية وحضور الدورات التدريبية التي يرغب بها حيث تقدم المنصة العديد من الدورات بأسعار مناسبة للجميع.

الدورات التدريبية في منصة ميم

تختلف الدورات التدريبية التي تقدم على منصة ميم حسب نوعية الدورات التي يبحث عنها الطالب للاستفادة من مزايا المنصة في تقديم تلك الدورات التي سبق ذكرها حيث تستخدم التقنيات الحديثة في تقديم الدورات وهناك الشرح النظري والعملي للمحاضرات والدورات المرغوبة والتي تقدم بطريقة بسيطة ويسيرة على المشتركين في المنصة والمسجلين بها أما عن دورات منصة ميم التعليمية فتأتي كما يلي: