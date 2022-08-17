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عمر شويل - جدة خطوات حجز المخططات المتاحة في سكني من الأمور التي تهم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يوفر برنامج سكني العديد من الوحدات السكنية المناسبة فهو يُعتبر من ضمن برامج الدعم التي تُساهم في منح الأسر وحدات سكنية وفقًا لشروط مُعينة من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر تابعونا.

خطوات حجز المخططات المتاحة في سكني

يُمكنك حجز المخططات المتاحة في سكني عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى رابط موقع سكني الرسمي.

سجل دخول ثم اختر تبويب السوق العقاري ثم أنظر إلى المشارع المتاحة.

النقر على المشروع التي ترغب به ثم أنقر على عرض التفاصيل.

سوف تنتقل بعد ذلك للمشروع وبعدها اطلع على التفاصيل.

اتبع جميع التعليمات التي تخص عملية الحجز بالمخططات المُتاحة أمامك.

التسجيل مستفيد جديد في سكني

يُمكنك التسجيل كمستفيد جديد في برنامج سكني وذلك عبر اتباع التالي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع سكني.

الضغط على تسجيل الدخول ثم أنقر على الهوية الوطنية.

وافق على الأحكام ثم أضغط على أنا لست ربورت للتحقق.

الضغط على خانة استلام كلمة السر ثم أكتب باقي البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط بعد ذلك على أيقونة التسجيل ثم توجه لحسابك ثم وافق على الشروط.

أدخل بيانات السكن الخاص بك وأجب الأسئلة وكافة التفاصيل.

النقر على خانة الحصول على الاستحقاق.

طرق التواصل مع خدمة عملاء سكني

لكي تتمكن من التواصل عبر برنامج سكني من خلال طرق التالية للاستفسار أو تقديم أي شكاوى أو غيرها:

يُمكنك التواصل عبر الرقم الموحد وهو 199099 او تواصل عبر رقم الجوال 966114569999+.

تواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو [email protected]

شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني

هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها لكي يحصل على وحدة سكنية وهي: