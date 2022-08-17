نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية توضح مميزات الجواز الإلكتروني الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خمس مميزات في الجواز السعودي الإلكتروني الجديد، وأطلقت المديرية العامة للجوازات، جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وإصداره حاليًا في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة “أبشر” الإلكترونية وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي “سبل” خلال ثلاثة أيام عمل، وأوضحت المديرية أنه يمكن إتمام عملية المراجعة بتحديد موعد من قائمة المواعيد في “أبشر”، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة، وتقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد ” الهوية الوطنية وصورتين شخصية مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد”، كما يمكن التعرف علي شروط وخطوات إصدار بطاقة الأحوال للنساء و متطلبات استخراجها.

مميزات الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية

مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة. ثم روعي فيه متطلبات منظمة الطيران المدني. وجود شريحة إلكترونية تحتوي على بيانات مشفرة لحامل الجواز. ثم وجود ميزة التحقق الرقمي عبر البوابات الإلكترونية في المنافذ العالمية. صفحات الجواز مزينة بصور لأشهر المعالم التاريخية والحضارية للمملكة.

خطوات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد في السعودية

أكدت الجوازات السعودية أنه في الوقت الحالي، يمكن إصدار الجواز الإلكتروني عبر خدمة حجز موعد المتاحة على منصة أبشر، بهدف مراجعة إدارة الجوازات وتقديم طلب استخراج الجواز، وذلك على حسب الخطوات المبينة أدناه:

التوجه إلى خدمة حجز مواعيد الجوازات عبر منصة أبشر الأفراد. ثم تعبئة بيانات الدخول ثم الاطلاع على ضوابط استخدام الخدمة. اختيار موعد مراجعة الإدارة العامة بالمنطقة من قائمة المواعيد المتاحة. ثم تحديد السبب وهو إصدار أو تجديد جواز السفر. الحضور إلى مقر إدارة الجوازات في المنطقة في الموعد المحدد. ثم تقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني السعودي.

حجز موعد أبشر تجديد جواز سفر

من أجل الحصول على موعد تجديد جواز السفر يجب أولا أخذ موعد على منصة أبشر ويتم ذلك وفق الخطوات التالية:

التوجه بشكل مباشر إلى منصّة أبشر. ثم النقر على خيار الجوازات من قائمة تبويب المواعيد. يتم كتابة رقم الهويّة بعدها يتم إدخال تاريخ الميلاد. ثم إدخال رمز الصّورة بعدها النقر على خيار التحقّق. التوجه بشكل مباشر لخدمة المواعيد بعد قراءة الملاحظات. ثم النقر على أيقونة حجز موعد جديد. يتم وضع إشارة بجانب خدمة تجديد جواز السّفر. ثم تحديد المنطقة بعدها يتم تحديد عدد العمليّات. الضغط على التّالي ثمّ اختيار إحدى دوائر الجوازات. النقر على الموعد المُناسب ثم الضغط على تأكيد.

رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي

ووضحت المديرية العامة للجوازات أنه لا تزال قيمة رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي هي ذاتها كما كان في السابق، وهي 300 ريال سعودي لفترة الصلاحية 5 سنوات، و 600 ريال مقابل التجديد لمدة 10 سنوات، علماً بأن إصدار الجواز السابقة مستمر لحين اكتمال مرحلة التدشين، كما أن عملية استبدال الجواز القديم بالإلكتروني غير إلزامية حتى الآن.