نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو مؤسس مطاعم البيك؟.. قصة نجاح مالك مطعم البيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم البيك، على الرغم من تلك الشهرة الواسعة التي يملكها مطعم البيك بكافة فروعه وسلاسله المنتشرة بالسعودية -والتي جاءت نتيجة لجودة الطعام والمذاق المميز المختلف الذي يقدم به إلى العملاء وجعل تلك الشهرة تصل للعديد والعديد من الدول العربية الأخرى المجاورة- ولكن هناك الكثير من العملاء قد لا يعرفون من هو مالك مطاعم البيك وقصة بداية تلك السلسلة الناجحة والتي وصلت لأكثر من 220 فرع في السعودية وهذا ما نعرفكم به اليوم تابعوا معنا.

مالك مطعم البيك

المؤسس الأساسي الأول لمطعم البيك كان الفلسطيني شكور أبو غزالة في بداية رحلته حيث تم التأسيس بعام 1974 فعندما قدم هذا الرجل إلى السعودية فكر بإنشاء محل صغير للأطعمة السريعة يقدم الأطعمة بجودة عالية وبمذاق منزلي للعمال والموظفين بعد يوم عمل شاق لهذا بدء بمحل صغير وكان الاسم في البداية بروست، ولكن بعدما توفى وتولى أبنائه وهما رامي وإحسان أبوغزالة إدارة المشروع تم تغيير الاسم وصار البيك مع العلم أن الاسم تركي ويقال بكثرة في الشام ويقصد به الباشا.

قصة مطعم البيك

كما ذكرنا كان شكور أبوغزالة المؤسس الأول للمطعم ولكن عندما توفى كانت هناك الكثير من الديون والالتزامات على هذا الكشك الصغير الذي تم بنائه في مستودع صغير على طريق المطار بجدة، ونظرًا لمطالبة البنك الأبناء بعد وفاة والدهم بتلك الديون فقد قاما بقرار يعد الأجرأ وهو بيع كافة ما يملكونه والبدء من جديد في هذا المشروع وإحياء المطعم مرة أخرى.

وكانت البداية صعبة كثيرًا عليهما فقد كانا يعتمدان على أنفسهما فقط في الخدمة للعملاء ولم يتمكنا من الاستعانة بأي مساعدة أو عمال من الخارج حتى ازدهر العمل وتوسع وأصبح المشروع مربحًا وتمكنا من سداد الديون المتبقية وتعويض كافة ما تم فقده حتى وصلوا إلى هذا العدد الكبير من الفروع في المملكة وأصبحت من أشهر سلاسل الطعام السريع في السعودية حتى أن هناك فروع له في البحرين وكذلك الإمارات وقريبًا سيكون هناك فرع جديد في مصر وكل هذا النجاح الكبير بفضل من الله وكرمه على أبنائه لتعويض كل ما فقدوه في البداية.