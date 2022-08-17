نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم ريف لدعم الزراعيين بالسعودية لهذا الشهر؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول دعم الزراعيين، تهتم حكومة المملكة العربية السعودية بمساعدة الشباب ومالكي المشاريع الصغيرة “بالتحديد” حتى يتمكنوا من أن ينهضوا بمشروعهم الصغير ويتقدموا به وتشجيعهم على العمل ولهذا تهتم السعودية بمشاريع الزراعة وتوفر دعم الزراعيين الذين تنطبق بهم الشروط المحددة للانضمام بالبرنامج للحصول على الدعم ومن أجل ذلك تابعوا معنا للتعرف على موعد نزول دعم الزراعيين وشروط الحصول على الدعم.

برنامج دعم الزراعيين

هناك عدة برامج لإعانة المزارعين في السعودية كون هذا المجال من أهم المجالات على الإطلاق ولتضمن السعودية مستقبل مثمر دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج ومن ضمن هذه البرامج برنامج دعم الزراعيين المخصص من أجل الزراعيين وشركات الزراعة الصغيرة لمساعدتهم في توريد المزيد من المواد الخاصة بهذا المجال للتقدم بالمشروع وزيادة الدخل في النهاية والذي يعود بالفائدة على المملكة في نفس الوقت وتعتبر هذه إحدى نقاط رؤية المملكة المستقبلية 2030 التي تهدف إلى التقدم بالسعودية وتقليل نسبة البطالة وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج، وقد بلغ مستفيدي البرنامج للآن حوالي 25 ألف مستفيد من النساء والرجال.

موعد نزول دعم الزراعيين

يتم صرف الدعم شهريًا بشكل منتظم في موعد معين وهو بداية كل شهر ميلادي أي في الأول من الشهر ولكن هذا الميعاد قد يتغير إذا كان عطلة رسمية فيكون الدعم متاح قبلها أو بعدها بيوم واحد فقط في حسابات المستفيدين لهذا تم توفير الدعم للمستفيدين هذا الشهر في بدايته للمستفيدين ويتم توفيره الشهر القادم شهر سبتمبر في نفس الموعد وهو بداية الشهر.

شروط برنامج دعم الزراعيين

أما عن الشروط التي يجب أن تكون متاحة في المستفيد قبل التقدم في البرنامج فهي: